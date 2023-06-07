SSK Bağ-Kur emeklisine 3'lü artış müjdesi için göz kırpıldı! 16 milyon kişinin maaşına kallavi artış yolda! Seyyanen zam+enflasyon farkı ile en düşük emekli aylığı...
16 milyon kişiye ulaşan SSK ve Bağ-Kur emeklisini sevindirecek haberler peş peşe geliyor. Bilindiği gibi her yıl ocak ve temmuz aylarında emekli maaşlarına yapılacak zam oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle belirleniyor. Son verinin açıklanmasının ardından milyonlarca emekli promosyon ve ikramiye de dahil 3'lü bir gelir artışı elde edecek. Öte yandan refah payı ve enflasyon farkı eklenince net emekli maaşı ortaya çıkacak. Temmuz ayında haziran enflasyon oranlarıyla bu rakam belli olacak.
07.06.2023 10:53 - Son Güncelleme: 07.06.2023 11:06
Mayıs ayı enflasyon oranları geçtiğimiz günlerde duyuruldu ve yeni oranlar belli oldu. TÜİK tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, mayıs ayı enflasyon oranları açıklandı. Bu doğrultuda emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı için 5 veri tamamlandı ve artık geriye bir tek gelecek ay açıklanacak olan haziran ayı enflasyon oranları kaldı. Bu kapsamda milyonlarca emekli son rakamlarla birlikte maaşlarına ne kadar zam yapılacağını öğrenmek istiyor. Son veriler emekli maaşları için yapılan zam hesaplamalarını da ortaya çıkardı.