SON 22 GÜN! 11.250 TL asgari ücret! Masada 3 formül var! Tek tek hesaplandı! %37 ara zamla yeni MAAŞ TABLOSU...
2023 asgari ücret ara zammı için tarih araştırmaları devam ediyor. Temmuz 2023 itibariyle yapılacak zam için hesaplamalar yapıldı. İşte 2023 asgari ücret hesaplaması. Temmuz 2022 itibariyle geçerli olan asgari ücret tutarı [mevcut asgari ücret miktarı] TL olarak belirlendi. Zam miktarı ise genellikle enflasyon oranı, ekonomik koşullar ve sosyal faktörler dikkate alınarak belirlenir. 2023 asgari ücret zam oranıyla ilgili kesin bilgilere henüz sahip değiliz, çünkü bu konuyla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.
Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Temmuz 2023 itibariyle yapılacak ara zam için formüller masaya yatırıldı. Memur, işçi ve emekliye yapılacak zam için %35-%40 hesabı yapıldı. Yeni zamlı maaşlarını merak eden milyonlarca vatandaş zamlı maaş tablosuynu araştırıyor. İşte 2023 Temmuz zamlı asgari ücret hesabı...
ZAM NE KADAR OLACAK?
Asgari ücrete ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa, bu tahmine göre halen 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücret 10 bin 329 lira 80 kuruşa yükselecek. Eğer refah payı da eklenirse bu durumda artış yüzde 25, yüzde 30 ya da 35'i bulabilecek. Yüzde 25 bir artış yapılması halinde net asgari ücret 10 bin 633 liraya yükselecek. Geçen yıl Temmuz'daki gibi yüzde 30'luk bir ara zam yapılırsa, net asgari ücret 11 bin 58 liraya çıkacak. Yüzde 35'lik bir zam ise net asgari ücreti 11 bin 484 liraya taşıyacak.