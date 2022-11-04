EYT'lilerin yaş priminde YEPYENİ sayfa! 1992-95-97-98 sigortalılar yeni yılda EYT meşalesini yakacak! 5.000 gün 1981 yıl detayına dikkat!
Yaşa Takılanlar için son dakika EYT gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Aralık ayında açıklanacak çalışmayı bekleyenler EYT'li sayılıp sayılmadığını merak ediyor. Bazılarının eksik primleri olurken, bazıları da staj öncesinin kapsama alınıp alınmayacağını araştırıyor. Primleri tamamlamak için borçlanma yolu var. Tabii bunun içinde zaman çok önemli. Peki, EYT ne zaman çıkacak? 18 yaş öncesi çalışma EYT'ye girer mi? İşte son durum haberimizde!
04.11.2022 12:36 - Son Güncelleme: 04.11.2022 12:36
Emekli olabilmek için prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen EYT'liler ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor? soruları günden güne araştırılıyor. Son EYT raprunun detayları merak ediliyor. Emekli olmak isteyenler aralık ayına odaklandı. EYT yasasına tabi olacak ancak eksik primi olan vatandaşların 2023 yılı bilmesi gerekenler önemli detaylar ortaya çıktı. İşte son dakika gelişmeler...
Emeklilikte yaşa takılanlar aralık ayına odaklandı. EYT düzenlemesi için tek formül öne çıkarken, milyonlar gün gün 'EYT'de son durum' araştırması yapıyor. EYT yasasına tabi olacak ancak eksik primi olan vatandaşların 2023 yılı bilmesi gerekenler önemli detaylar ortaya çıktı.