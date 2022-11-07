Aralık 2022 gelmeden hemen ödenecek! Milyonlarca emeklinin maaş hesabına 6.000 TL ve 7.500 TL ek para yatıyor!

İş hayatını tamamlamış olan emekli vatandaşlar bağlamında hazırlanan kampanyalar merak ediliyor. Çeşitli ödemelerin olması ve bunları sağlayan bankalar öne çıkmaktadır. Garanti Bankasının yapmış bulunduğu ödemeler bu noktada kendini göstermektedir. Maaşa göre 3.600, 4.200, 5.400, 6.000 lira promosyon veriyor. Kredi kartı alıp 500 lira harcama yapan ve 2 otomatik fatura talimatı verene 1.500 lira bonus kazandırıyor.