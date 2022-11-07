Aralık 2022 gelmeden hemen ödenecek! Milyonlarca emeklinin maaş hesabına 6.000 TL ve 7.500 TL ek para yatıyor!
Yapılan maaş zamları emeklinin yükünü hafifletmede olabildiğince etkili oldu. Hem de vatandaşlar bağlamında ek ödeme planları da büyük ilgi çekti. Maaşını bu bankaya taşımak isteyen emekliler amacıyla değişik ödeme şekilleri de sahip olunan olacak.
07.11.2022 08:50 - Son Güncelleme: 07.11.2022 08:50
İş hayatını tamamlamış olan emekli vatandaşlar bağlamında hazırlanan kampanyalar merak ediliyor. Çeşitli ödemelerin olması ve bunları sağlayan bankalar öne çıkmaktadır. Garanti Bankasının yapmış bulunduğu ödemeler bu noktada kendini göstermektedir. Maaşa göre 3.600, 4.200, 5.400, 6.000 lira promosyon veriyor. Kredi kartı alıp 500 lira harcama yapan ve 2 otomatik fatura talimatı verene 1.500 lira bonus kazandırıyor.