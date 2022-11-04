Otomobile KASIM ZAMMI şoku! En az 30 bin eklendi! Araba alacakların TADI TUZU KALMADI! Volkswagen Polo, Renault Clio, Fiat Egea fgüncel fiyat listesi...
Kasım ayı itibariyle otomobil fiyatları da güncellendi. İşte güncel otomobil fiyat listesi... Sıfır ve ikinci el arabada yeni dönem başlıyor. ÖTV ve ikinci elde yeniden fabrika satışı detayı ortaya çıktı. Öte yandan en ucuz sıfır araba fiyatları açıklandı. Kasım ayının gelmesiyle otomobil fiyatları da zamlandı.
Çip ve tedarik sorunları nedeniyle uzun süredir yeterli sayıda araç bulamayan otomotiv sektörü, biriken güçlü müşteri talebi ve yıl sonunda bir miktar daha artan araç bulunurluğunun etkisiyle son çeyrekte satışlarını arttırdı. Sıfır ve ikinci el arabada yeni dönem başlıyor. ÖTV ve ikinci elde yeniden fabrika satışı detayı ortaya çıktı. Öte yandan en ucuz sıfır araba fiyatları açıklandı. Kasım ayının gelmesiyle otomobil fiyatları da zamlandı. İşte Kasım ayı güncel araba fiyat listesi ve tüm detaylar...
İŞTE EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER
Satşlarda 13 bin 198 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 7 bin 654 satışla Ford ve 6 bin 891 satışla Renault takip etti. Volkswagen 5 bin 202 satışla dördüncü ve Dacia 3 bin 687 satışla beşinci sırada yer aldı.
EKİM AYI EN ÇOK SATILAN LÜKS ARAÇLAR
43 Porsche, 33 Maserati, 31 Lexus, 3 Jaguar, 3 Aston Martin, 2 Ferrari ve 1 Bentley satışı gerçekleştirildi.
Fiat Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 636.900 646.900 652.900
Fiat Egea Cross Urban 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 698.900 703.900 703.900
Fiat Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP 511.900 511.900 514.900
Fiat Egea Cross Lounge 1.0 Firefly 100 HP 557.900 557.900 563.900
Fiat Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 671.900 681.900 687.900
Fiat Egea Cross Lounge 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 733.900 738.900 738.900