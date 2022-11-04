Otomobile KASIM ZAMMI şoku! En az 30 bin eklendi! Araba alacakların TADI TUZU KALMADI! Volkswagen Polo, Renault Clio, Fiat Egea fgüncel fiyat listesi...

Çip ve tedarik sorunları nedeniyle uzun süredir yeterli sayıda araç bulamayan otomotiv sektörü, biriken güçlü müşteri talebi ve yıl sonunda bir miktar daha artan araç bulunurluğunun etkisiyle son çeyrekte satışlarını arttırdı. Sıfır ve ikinci el arabada yeni dönem başlıyor. ÖTV ve ikinci elde yeniden fabrika satışı detayı ortaya çıktı. Öte yandan en ucuz sıfır araba fiyatları açıklandı. Kasım ayının gelmesiyle otomobil fiyatları da zamlandı. İşte Kasım ayı güncel araba fiyat listesi ve tüm detaylar...