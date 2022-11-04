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Haberler Otomobil Otomobile KASIM ZAMMI şoku! En az 30 bin eklendi! Araba alacakların TADI TUZU KALMADI! Volkswagen Polo, Renault Clio, Fiat Egea fgüncel fiyat listesi...

Otomobile KASIM ZAMMI şoku! En az 30 bin eklendi! Araba alacakların TADI TUZU KALMADI! Volkswagen Polo, Renault Clio, Fiat Egea fgüncel fiyat listesi...

Kasım ayı itibariyle otomobil fiyatları da güncellendi. İşte güncel otomobil fiyat listesi... Sıfır ve ikinci el arabada yeni dönem başlıyor. ÖTV ve ikinci elde yeniden fabrika satışı detayı ortaya çıktı. Öte yandan en ucuz sıfır araba fiyatları açıklandı. Kasım ayının gelmesiyle otomobil fiyatları da zamlandı.

takvim.com.tr
04.11.2022 11:25 - Son Güncelleme: 04.11.2022 11:25
Otomobile KASIM ZAMMI şoku! En az 30 bin eklendi! Araba alacakların TADI TUZU KALMADI! Volkswagen Polo, Renault Clio, Fiat Egea fgüncel fiyat listesi...

Çip ve tedarik sorunları nedeniyle uzun süredir yeterli sayıda araç bulamayan otomotiv sektörü, biriken güçlü müşteri talebi ve yıl sonunda bir miktar daha artan araç bulunurluğunun etkisiyle son çeyrekte satışlarını arttırdı. Sıfır ve ikinci el arabada yeni dönem başlıyor. ÖTV ve ikinci elde yeniden fabrika satışı detayı ortaya çıktı. Öte yandan en ucuz sıfır araba fiyatları açıklandı. Kasım ayının gelmesiyle otomobil fiyatları da zamlandı. İşte Kasım ayı güncel araba fiyat listesi ve tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Otomobile KASIM ZAMMI şoku! En az 30 bin eklendi! Araba alacakların TADI TUZU KALMADI! Volkswagen Polo, Renault Clio, Fiat Egea fgüncel fiyat listesi...

İŞTE EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER

Satşlarda 13 bin 198 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 7 bin 654 satışla Ford ve 6 bin 891 satışla Renault takip etti. Volkswagen 5 bin 202 satışla dördüncü ve Dacia 3 bin 687 satışla beşinci sırada yer aldı.

EKİM AYI EN ÇOK SATILAN LÜKS ARAÇLAR

43 Porsche, 33 Maserati, 31 Lexus, 3 Jaguar, 3 Aston Martin, 2 Ferrari ve 1 Bentley satışı gerçekleştirildi.

Otomobile KASIM ZAMMI şoku! En az 30 bin eklendi! Araba alacakların TADI TUZU KALMADI! Volkswagen Polo, Renault Clio, Fiat Egea fgüncel fiyat listesi...

RENAULT CLİO FİYATLARI

Renault Clio 1.0 Sce 65 bg Joy: 438 bin TL
Renault Clio 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Joy: 506 bin TL
Renault Clio 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Touch: 526 bin 900 TL
Renault 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Joy: 568 bin 900 TL

Otomobile KASIM ZAMMI şoku! En az 30 bin eklendi! Araba alacakların TADI TUZU KALMADI! Volkswagen Polo, Renault Clio, Fiat Egea fgüncel fiyat listesi...
FIAT EGEA FİYATLARI 2022
EYLÜL FİYAT- EKİM FİYAT - KASIM FİYAT
Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP 450.900 449.900 452.900
Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP (Plus Paketli) - 467.400 470.400
Fiat Egea Cross Street 1.3 M.Jet 95 HP 538.900 548.900 554.900
Fiat Egea Cross Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT 611.900 621.900 627.900
Fiat Egea Cross Street 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 673.900 678.900 678.900
Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP 476.900 476.900 479.900
Fiat Egea Cross Urban 1.3 M.Jet 95 HP 563.900 573.900 579.900
Otomobile KASIM ZAMMI şoku! En az 30 bin eklendi! Araba alacakların TADI TUZU KALMADI! Volkswagen Polo, Renault Clio, Fiat Egea fgüncel fiyat listesi...

Fiat Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 636.900 646.900 652.900
Fiat Egea Cross Urban 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 698.900 703.900 703.900
Fiat Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP 511.900 511.900 514.900
Fiat Egea Cross Lounge 1.0 Firefly 100 HP 557.900 557.900 563.900
Fiat Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 671.900 681.900 687.900
Fiat Egea Cross Lounge 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 733.900 738.900 738.900

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