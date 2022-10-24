EYT'lilere yılbaşında KESİN EMEKLİLİK yolu! 1990-1991-1992-1993-1998-2000 sigorta başlangıcıyla EYT sizin! 44-45-46 yaş tablosu belirlendi!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar emeklilik yolunu açacak düzenlemeleri merakla bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlıklar sürerken, düzenleme için Aralık ayı işaret edildi ve Meclis'e o tarihler arasında sevk edilmesi planlanıyor. Vatandaşlar EYT kapsamında olup olmadığını merak ederken diğer yandan 18 yaş altında işe başlayan kesim yasadan yararlanacak mı merak ediyor. Stajyerler kapsama girecek mi? EYT'lilerin emeklilik işlemleri ne zaman başlayacak? Aylıklar nasıl hesaplanacak? Soruları sıklıkla araştırılıyor. İşte soru ve cevaplar...
EYT yasası milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Her gün yoğun şekilde araştırılan EYT konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. 18 yaş altında 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar EYT'den yararlanacak mı merak ediyor. İşte EYT hakkında merak edilen detaylar ve son gelişmeler haberimizde!
Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme milyonlarca kişi tarafından bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ekiplerinin ilgili bakanlıklarla birlikte yürüttüğü hazırlık sürerken, düzenlemenin Aralık ayında Meclis'e sevk edilmesi planlanıyor.
Pek çok çalışan iş hayatına 18 yaşının altında atılıyor. Peki 18 yaş altındaki sigorta primleri geçerli mi? Bu kişiler için nasıl hesaplama yapılıyor? Bu primler EYT kapsamında sayılacak mı? İşte bu sorunun yanıtı...