1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL para yardımı müjdesi! E-devletten başvurular aktif edildi! Çocuğunuz varsa hemencecik harçlık alıyorsunuz!

Çocuk Destek Bileşeni adında yeni bir destek programı açıldı. Çocuklu ailelere ödeme yapılacak. Kaç çocuğunuz olursa olsun para verilecek. E-devletten başvurular aktif edildi. Çocuğunuz varsa hemencecik harçlık alıyorsunuz. Peki Çocuk Destek Bileşeni yardımı nasıl Alınır? Çocuk Destek Bileşeni yardımı başvurusu nasıl yapılır? Çocuk Destek Bileşeni kimlere verilir? Çocuk Destek Bileşeni başvuru şartları neler? Çocuk Destek Bileşeni yardımı ne kadar? İşte yanıtları...