1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL para yardımı müjdesi! E-devletten başvurular aktif edildi! Çocuğunuz varsa hemencecik harçlık alıyorsunuz!
Devlet her yıl olduğu gibi 2022 yılında da ihtiyaç sahibi ve yoksul ailelere gıda yardımı, erzak yardımı, odun ve kömür yardımı, giysi yardımı gibi yardımlarda bulunuyor. Evladı olan aileler de unutulmadı. Bu kapsamda yeni bir destek programı açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Destek Bileşeni Projesini hayata geçirdi. Böylelikle muhtaç ailelerin çocukları için maddi yardımda bulunulacak. 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL para yardımı müjdesi! Detaylar haberimizde...
25.10.2022 09:28 - Son Güncelleme: 25.10.2022 09:29
Çocuk Destek Bileşeni adında yeni bir destek programı açıldı. Çocuklu ailelere ödeme yapılacak. Kaç çocuğunuz olursa olsun para verilecek. E-devletten başvurular aktif edildi. Çocuğunuz varsa hemencecik harçlık alıyorsunuz. Peki Çocuk Destek Bileşeni yardımı nasıl Alınır? Çocuk Destek Bileşeni yardımı başvurusu nasıl yapılır? Çocuk Destek Bileşeni kimlere verilir? Çocuk Destek Bileşeni başvuru şartları neler? Çocuk Destek Bileşeni yardımı ne kadar? İşte yanıtları...