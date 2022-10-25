81 ilde A'dan Z'ye acil kod geldi: KPSS şartı, sınav mülakat YOK! 19-44 yaş arası müracaat edecek! İŞKUR 9.900 TL maaşla 114 BİN personel alıyor!
İŞKUR'un ilan sayfasında yer alan iş ilanlarıyla 114 binden çok acil işçi arandığı görülmektedir. Bu senenin ilk 10 ayında 1 milyonu aşkın şahıs İŞKUR'da aradığı işi buldu. Kamu ve özel sektördeki yeni işçi alımı ilanlarını sitesinden duyuran İŞKUR'da yeni ilanlar güncellendi. Kurum yeni istihdamlar sağlarken aynı vakitte iş arayan kişilerin işe yerleşmesi sürecinde yardımcı oluyor. İşte İŞKUR'un son ilanları haberimizde...
İŞKUR'dan iş arayan vatandaşlara sevindiren haber geldi. 81 il genelinde iş ilanları yayınlandı. Her yıl olduğu gibi 2022 yılında da İŞKUR aracılığı ile bir çok kişi iş sahibi oluyor. Bu yıl özel sektör ve kamuda binlerce işçi ve memur alımı gerçekleştirilecek. İş arayan vatandaşlar da bu ilanları İŞKUR üzerinden tek tek inceleyip kendilerine uygun mesleği bularak şartları taşıması durumunda hemen iş sahibi olabilecek. Şu anda mevcutta 114 bin personel aranıyor. İşte İŞKUR Ekim ayı personel alım ilanları 2022!
114.014'TEN FAZLA İŞÇİ ARANIYOR
Açık işler yükselişe geçti. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR'da açık işler 114 bini aştı.
Yılbaşından bu yana 1 MİLYON kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da, en çok eleman aranan alanların başında ise 23 bin kişiyle beden işçiliği geliyor.