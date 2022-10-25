81 ilde A’dan Z’ye acil kod geldi: KPSS şartı, sınav mülakat YOK! 19-44 yaş arası müracaat edecek! İŞKUR 9.900 TL maaşla 114 BİN personel alıyor!

İŞKUR'dan iş arayan vatandaşlara sevindiren haber geldi. 81 il genelinde iş ilanları yayınlandı. Her yıl olduğu gibi 2022 yılında da İŞKUR aracılığı ile bir çok kişi iş sahibi oluyor. Bu yıl özel sektör ve kamuda binlerce işçi ve memur alımı gerçekleştirilecek. İş arayan vatandaşlar da bu ilanları İŞKUR üzerinden tek tek inceleyip kendilerine uygun mesleği bularak şartları taşıması durumunda hemen iş sahibi olabilecek. Şu anda mevcutta 114 bin personel aranıyor. İşte İŞKUR Ekim ayı personel alım ilanları 2022!