EYT'lilere OCAK 2023 bileti! Yaş TABLOSU için A PLANI netleşti! 1995-1996-1997-1999 sigorta kaydı + 5.000 primi olana EYT piyangosu 12'den vurdu! Staj, çıraklık...
Başkan Erdoğan bugün Külliye'de EYT toplantısı gerçekleştirdi. Bu gelişmelerin ardından gözler EYT açıklamasına çevrildi. Emeklilikte Yaşa Takılan 2 milyon kişi emekli olacağı günü merakla bekliyor. EYT düzenlemesinde 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta kaydının bulunması, 5000-7200 günlük prim ödemesinin tamamlanması, kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresinin dolması şartı yer alıyor. Bunların dışında en merak edilen soru yaş sınırının olup olmayacağıydı. Peki, EYT'de yaş sınırı geldi mi? EYT'lilere müjde son dakika bugün geldi mi? İşte merak edilenler!
Milyonların gözü emeklilik için yaşa takılanlara yönelik düzenlemeye çevrilmişti. Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar bir yandan yapılacak düzenlemeyi beklerken, bir yandan da emeklilik sürecine ilişkin pek çok detayı merak ediyor. Peki, EYT'de son dakika müjde geldi mi? Yaş şartı olacak mı? EYT'den kimler yararlanacak? İşte merak edilenler!
İşverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda hazırlıklara başlanırken, çalışanlar da ne kadar para alacağını araştırıyor.
Peki özel sektörde çalışanların kıdem tazminatları nasıl hesaplanacak? Bu ödemelerde Ocak'ta neler değişecek? İşte detayları…
* Kıdem tazminatında brüt ücret nasıl belirleniyor? Neler ekleniyor?
Her yıl için 30 günlük brüt ücret kadar hesaplama yapılıyor. Son brüt ücret dikkate alınıyor, buna yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Prim, mesai gibi değişken ödemeler brüt ücrete eklenmiyor ancak yemek, kıyafet parası, görev tazminatı, ikramiye gibi ödemeler dahil ediliyor.