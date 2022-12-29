Yılbaşı yardımı gibi hesaplara aktarılıyor! Ailelere PTT'den 1500 TL ödeme! 12 ay boyunca geçerli olacak! Başvurudan sonra ilk 15 gün içerisinde...
Aile Bakanlığı tarafından maddi durumu yetersiz olan, geçim sorunu yaşadığı teyit edilen ailelere belli başlı yardımlar sağlıyor. Bunlardan biri de kira desteği olarak karşımıza çıkıyor. 1500 liraya ulaşan yardım için gerekli detaylara yer verdik. İşte merak edilenler...
Aile Bakanlığı tarafından birçok aileye yardım ödemesi sağlanmaya devam ediliyor. Bu desteklere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bunlar arasında gıda yardımı, fatura desteği, sosyal yardım ödeneği ve kira yardımı gibi birçok kalem yer alıyor. Bu kapsamda isteyen herkes bu yardımlara başvurabilir. Peki, kimler 1500 TL yardımdan kimler yararlanacak? İşte detaylar haberimizde!
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADAR OLDU?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'daki sosyal konut projesi kapsamında açıklamalarda bulunurken, kentsel dönüşüm kira yardımı hakkında da açıklamalar yaptı.
Bakan Kurum, kentsel dönüşüm kira desteğinin yüzde 30 oranında arttığını, böylece 1.500 TL'ye çıkarıldığını paylaştı.
Eski kira yardım ücreti 1.150 TL idi.
Bakan Kurum ayrıca şunlardan bahsetti:
"Kampanyada faiz ve alım desteği olacak, bu kampanya ile konut fiyatı ve kiralar daha da düşecek. Kampanyaya katılan firmalar süre boyunca fiyatta değişiklik yapmama sözü verecek"
Kira Yardımı Nedir, Başvuru Şartları...
Sosyal devlet olmanın sorumluluklarını yerine getiren devlet, bu sorumluluklarının içinde yer alan başlıklardan biri olan "muhtaç ailelere yardım" başlığı altında çoğu hizmet vermektedir. Bu hizmetlerin başında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan yardım modelleri gelmektedir.
Pek çok değişik alanda gereksinim sahiplerine ulaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, muhtaç olan vatandaşlara kira yardımı da yapmaktadır. Bu yardım, başka yardımlarda da bulunduğu gibi karşılıksızdır.