Yılbaşı yardımı gibi hesaplara aktarılıyor! Ailelere PTT’den 1500 TL ödeme! 12 ay boyunca geçerli olacak! Başvurudan sonra ilk 15 gün içerisinde...

Aile Bakanlığı tarafından birçok aileye yardım ödemesi sağlanmaya devam ediliyor. Bu desteklere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bunlar arasında gıda yardımı, fatura desteği, sosyal yardım ödeneği ve kira yardımı gibi birçok kalem yer alıyor. Bu kapsamda isteyen herkes bu yardımlara başvurabilir. Peki, kimler 1500 TL yardımdan kimler yararlanacak? İşte detaylar haberimizde!