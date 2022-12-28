Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT açıklaması A HABER CANLI YAYIN İZLE! 📺 EYT son dakika müjdesi geldi! YAŞ SINIRI GELDİ Mİ?

EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

"EYT'de yaş şartı olacak mı" sorusunun cevabını Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek. Yaş şartı bir kenara bırakıldığında EYT yasası ile emekli olmak için artık kesinleşen 3 madde bulunuyor.

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişinin olması

Prim gününün tamam olması

Sigortalılık süresinin dolmuş olması