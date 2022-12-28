Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT açıklaması A HABER CANLI YAYIN İZLE! 📺 EYT son dakika müjdesi geldi! YAŞ SINIRI GELDİ Mİ?
EYT müjdesi hakkında aramalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapacağı söylenmişti. Bilindiği üzere EYT'de 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta kaydının bulunması, 5000-7200 günlük prim ödemesinin tamamlanması, kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresinin dolması şartı kesinleşmişti. Yaş şartı konusu merak ediliyordu ve konu hakkında açıklamalar geldi. İşte EYT son dakika gelişmeleri haberimizde!
Külliye'de EYT toplantısı start verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapacağı duyurulmuştu. Peki, EYT son dakika çıktı mı? Yaş şartı geldi mi? EYT'de son durum ne? İşte merak edilenler!
EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?
"EYT'de yaş şartı olacak mı" sorusunun cevabını Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek. Yaş şartı bir kenara bırakıldığında EYT yasası ile emekli olmak için artık kesinleşen 3 madde bulunuyor.
8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişinin olması
Prim gününün tamam olması
Sigortalılık süresinin dolmuş olması
Sigortalılık süresi ve prim şartları tamam olmayanlar bu şartları tamamladıklarında EYT yasasından yararlanacak. Eğer Ocak ayında emeklilik başvurusu yapılırsa ilk maaş hesaplama işlemleri de 1 Şubat itibarıyla olacak.
Örneğin işlemler Nisan ayında biterse; başvuru tarihini takip eden aydan itibaren bütün maaşlar emeklinin hesabına topluca yatacak.