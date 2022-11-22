EYT'lilere ALTIN KESESİ değerinde TABLO! 5 bin prim + 20-25 yıl sigortalılar EYT'de öncülük edecek! Maaş + en az 17 BİN TL tazminat! Stajda son 8 gün...
EYT düzenlemesiyle birlikte ilk aşamada 1.5 milyon kişiye emeklilik yolu açılıyor.İsteyenler çalışmaya devam edip çifte maaş elde edecek. Öte yandan kıdem tazminatı hakkına da sahip olacak. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlardan prim ve yılını tamamlayanlar EYT kapsamına alınacak. Primi yeterli olmayanlar ise borçlanma yoluyla EYT'den yararlanabilecek. Öte yandan 45 iş kolunda uygulanan yıpranma payı sigorta başlangıç tarihini öne çekebilecek. Peki, EYT'de kadın erkek yaş sınırı var mı? EYT'li olunca kaç TL maaş alırım? Staj mağdurları son dakika gelişmesi var mı? İşte tüm detaylar haberimizde!
EYT dosyasında son günler geldi çattı. Emekli olabilmek için yaşını doldurmayı bekleyen vatandaşlar Aralık ayına odaklanmış durumda. Bu yasayla emeklilik imkanı elde edecek EYT'liler çalışmaya devam etsin ya da etmesin pek çok imkana kavuşuyor. Peki, EYT son durum ne, kimler yararlanacak? İşte merak edilenler!
Emeklilik için yaşı bekleyenlere yönelik düzenleme artık gün sayıyor. Düzenlemeyle 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan prim ve yılını tamamlayanlara emeklilik yolu açılıyor.
İlk etapta 1.5 milyon kişinin emekli olacağı hesaplanıyor. Bu yasayla emeklilik imkanı elde edecek EYT'liler çalışmaya devam etsin ya da etmesin pek çok imkana kavuşuyor. Bu imkanların başında kıdem tazminatı geliyor. İşte merak edilen 10 sorunun yanıtı...
Emeklilik zorunlu mu?
Emeklilik için çalışanın başvuru yapması gerekiyor. Yani kişi istemezse şartları taşısa da emekli olmayabiliyor. Bu kuralın EYT için de geçerli olacağı düşünülüyor.
İşten ayrılan EYT'liler nasıl tazminat alır?
1475 sayılı İş Kanunu'nun 'kıdem tazminatı' başlıklı halen yürürlükte olan 14. maddesine göre; 4857 İş Kanunu'na tabi işlerde çalışmakta olup, yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılan işçilere; yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılanlara kıdem tazminatı ödenmesi gerekiyor.