EYT’lilere ALTIN KESESİ değerinde TABLO! 5 bin prim + 20-25 yıl sigortalılar EYT’de öncülük edecek! Maaş + en az 17 BİN TL tazminat! Stajda son 8 gün...

İşten ayrılan EYT'liler nasıl tazminat alır?

1475 sayılı İş Kanunu'nun 'kıdem tazminatı' başlıklı halen yürürlükte olan 14. maddesine göre; 4857 İş Kanunu'na tabi işlerde çalışmakta olup, yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılan işçilere; yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılanlara kıdem tazminatı ödenmesi gerekiyor.