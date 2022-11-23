SSK, Bağkur, 4C, memur 2023 EN YENİ maaş TABLOSU! %74 ZAMLA 10 bin 849 TL! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL maaş alan emekliler...

Şu ana kadar Temmuz-Ekim enflasyon verisi belli oldu. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.84 zam oluştu. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik Ocak artışı da enflasyon farkıyla yüzde 11.88'e ulaştı.