SSK, Bağkur, 4C, memur 2023 EN YENİ maaş TABLOSU! %74 ZAMLA 10 bin 849 TL! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL maaş alan emekliler...
Emekli ve memurun zam oranlarının belli olmasına sadece 2 veri kaldı. 6 aylık enflasyon verilerinden önce ipuçları gelmeye devam ediyor. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.84 zam oluştu. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik Ocak artışı da enflasyon farkıyla yüzde 11.88'e ulaştı. Peki, 2023'te emekli memur kaç TL maaş alacak? İşte emekli memur meslek meslek zam tablosu haberimizde!
Emeklilerin ve memurların Ocak zammı için son aşamaya yaklaşılıyor. 4 aylık enflasyon verisine göre SSK, Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.84'e, memur ve emeklilerinin yüzde 11.88'e yükseldi. Bu kapsamda geriye sadece 2 aylık veri kaldı. Kasım ve Aralık enflasyonu belli olduktan hemen sonra zamlı maaşlar netleşecek. Enflasyon tahminleri ise 4 farklı orana işaret ediyor. Kesin zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak. Haberimizde Orta Vadeli Program, Merkez Bankası, AA Finans, Piyasa Katılımcıları Anketine göre enflasyon tahminlerini hesapladık.İşte 2023 emekli memur maaş tablosu, meslek meslek maaş hesabı...
EMEKLİNİN MEMURUN OCAK ZAMMINA 4'LÜ FORMÜL
Memurların, emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.84'e, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 11.88'e ulaşırken, geriye 2 veri kaldı. Enflasyon tahminleri ise 4 farklı orana işaret ediyor.