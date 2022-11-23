Meslek meslek ŞUBAT 2023 MAAŞLARI ortaya çıktı! Emekliye, memura, işçiye ZAM için SON 1 AY! 6 ayda 2 zam...
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti. İşte Şubat 2023 ayında yatması beklenen zamlı maaşlar...
Memur zammı yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte şimdiden kamu personellerinin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere memur zammı toplu sözleşme oranına enflasyon artış oranın eklenmesiyle birlikte netleşiyor. Bu nedenle Temmuz ayı sonrası 6 aylık enflasyon artış oranlarının toplanması sonrası memur maaşlarına getirilecek zam kesinleşmiş olacak. Şimdiye kadar yüzde 10.45 enflasyon oranı netleşti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da maaş zammına refah payı eklenmesi sinyali geldi. İşte ZAMLI MAAŞLAR...
MEMURA EN AZ 10.186 TL
4 aylık enflasyona göre en düşük emekli aylığı Bağ-Kur esnafta 4 bin 197 liradan 4 bin 652, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 195 liraya çıkacak. 4 ayda oluşan yüzde 11.88'lik artışa göre de en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 10 bin 186 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 6 bin 78 liradan 6 bin 800 liraya çıkacak. Bu tutarlara Kasım ve Aralık verileri eklenecek. 3 Ocak'ta da zam oranı belli olacak. Artışlar merakla beklenirken, bazı ipuçları da bulunuyor. 4 ayrı zam tahmini var.
TABAN AYLIKLAR NE OLACAK? (TL)
MEMUR
Mevcut maaş: 9.105,00
Yüzde 16.99 zamlı: 10.651,94
Yüzde 17.13 zamlı: 10.664,69
Yüzde 22.75 zamlı: 11.176,39
Yüzde 19.16 zamlı: 10.849,52
MEMUR EMEKLİSİ
Mevcut maaş: 6.078,20
Yüzde 16.99 zamlı: 7.110,89
Yüzde 17.13 zamlı: 7.119,40
Yüzde 22.75 zamlı: 7.460,99
Yüzde 19.16 zamlı: 7.242,78
Bağ-Kur esnaf emeklisi
Mevcut maaş: 4.197,44
Yüzde 15.91 zamlı: 4.865,25
Yüzde 16.05 zamlı: 4.871,13
Yüzde 21.61 zamlı: 5.104,51
Yüzde 18.06 zamlı: 4.955,50
SSK (2000 öncesi) emeklisi
Mevcut maaş: 4.687,06
Yüzde 15.91 zamlı: 5.432,77
Yüzde 16.05 zamlı: 5.439,33
Yüzde 21.61 zamlı: 5.699,93
Yüzde 18.06 zamlı: 5.533,54
SSK (2000 SONRASI) EMEKLİSİ (*)
Mevcut maaş: 2.905,72
Yüzde 15.91 zamlı: 3.368,02
Yüzde 16.05 zamlı: 3.372,09
Yüzde 21.61 zamlı: 3.533,65
Yüzde 18.06 zamlı: 3.430,49
BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ (*)
Mevcut maaş: 3.335,49
Yüzde 15.91 zamlı: 3.866,17
Yüzde 16.05 zamlı: 3.870,84
Yüzde 21.61 zamlı: 4.056,29
Yüzde 18.06 zamlı: 3.937,88
NOT: (*) 3.500 TL ALTI AYLIKLAR 3 BİN 500 LİRA OLARAK ÖDENİYOR