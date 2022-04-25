EYT’lilere 9 bin ve 3600 gün hesaplaması! Kimler 47,48,49,50 yaşında emekli olabilecek? O liste açıklandı! EYT yasasında maaşlar...

EYT milyonlarca vatandaşın yakından takip etmiş olduğu güncel konulardan birisi olarak sık sık karşımıza çıkıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çeşitli formüller gündeme gelirken hükümet kanadından adımlar atılmaya devam ediliyor. Sigortası 9 Eylül 1999 tarihinden önce olan, yaş ve prim şartını tamamlayarak emekli olmayı bekleyen kişiler son gelişmeleir takip ediyor. İşte EYT'de son durum!