EYT'lilere 9 bin ve 3600 gün hesaplaması! Kimler 47,48,49,50 yaşında emekli olabilecek? O liste açıklandı! EYT yasasında maaşlar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kapsam belirlenerek emeklilik hesaplamaları tek tek yapılacak. Emeklilikte yaş şartı dışında diğer şartları yerine getiren sigortalılar yeni yasa gelirse emekli maaşına kavuşabilecek. EYT için tarih ve prim ön plana çıkacak. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? EYT son dakika gelişme bugün Meclis'te mi 2022? EYT son durum nedir? İşte tüm merak edilenler!
25.04.2022 13:14 - Son Güncelleme: 25.04.2022 13:14
EYT milyonlarca vatandaşın yakından takip etmiş olduğu güncel konulardan birisi olarak sık sık karşımıza çıkıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çeşitli formüller gündeme gelirken hükümet kanadından adımlar atılmaya devam ediliyor. Sigortası 9 Eylül 1999 tarihinden önce olan, yaş ve prim şartını tamamlayarak emekli olmayı bekleyen kişiler son gelişmeleir takip ediyor. İşte EYT'de son durum!
3600 ek göstergeye ve sözleşmelilere ilişkin düzenlemelerin ardından gündem EYT'liler olacak. İlk aşamada kapsam belirlenirken, pek çok formül masaya gelecek...
Mayıs'ta tamamlanması beklenen 3600 ek göstergeye ve sözleşmelilere ilişkin çalışmaların ardından sıra EYT'lilere gelecek.