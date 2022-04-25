Fahiş fiyatta zincir marketlerin rolü! Rekabet Kurumu’ndan dikkat çeken rapor! Piyasayı işte böyle etkiliyorlar

"Rapor gerçekten çok önemli. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan bunlarla ilgili bir çalışmanın başlatıldığını ve en ağır cezaların verilebileceğini ifade etti. Dolayısıyla bu noktada denetimler arttı. Ama burada yasal bir dayanak lazım. Şimdi bu zincir marketle mantar gibi her yere nüfus ettiler.