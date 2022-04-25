Fahiş fiyatta zincir marketlerin rolü! Rekabet Kurumu'ndan dikkat çeken rapor! Piyasayı işte böyle etkiliyorlar
Zincir marketlerdeki fahiş fiyat nedeniyle hükümet harekete geçmişti. Rekabet Kurumu yaş sebze ve meyvelerin fiyatlarına ilişkin raporunu tamamladı. Söz konusu raporda fiyat etiketlerine "zincir marketlerin" etkisi olduğu bildirildi. Konuya ilişkin konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, "Piyasanın dengesini bozuyorlar. Bir gecede bir ürün grubunda anlaşarak zam ya da indirim yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
Rekabet Kurumu'nun, tarım ürünleri alanında yürütülen sektör incelemesi kapsamında hazırladığı "Yaş Sebze ve Meyve Sektör İncelemesi Raporu" tamamlandı. Raporda, zincir marketlerin alıcı güçlerinin sınırlandırılması için Ticaret Bakanlığı nezdinde haksız ticaret uygulamalarına yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi ve bu uygulamaların sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiği de kaydedildi.
Konuya ilişkin olarak konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken A Haber'e şu açıklamalarda bulundu:
"Rapor gerçekten çok önemli. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan bunlarla ilgili bir çalışmanın başlatıldığını ve en ağır cezaların verilebileceğini ifade etti. Dolayısıyla bu noktada denetimler arttı. Ama burada yasal bir dayanak lazım. Şimdi bu zincir marketle mantar gibi her yere nüfus ettiler.
10 bin yerde dükkan var ve aynı anda 10 bin yerde fiyat değiştirme şansı var. Bilgisayara batığı anda Hakkari'deki marketteki marketler değişiyor. 10 bin mağazada fiyat birlikteliği yerine piyasada aktör olsa 10 bin dükkanda farklı fiyatlar oluşur. Bunlarda bilindiği gibi guruplar halinde anlaşmalar yapıyorlar.
Bir grup temizlik malzemelerinde bir gurup makarna çeşitlerinde bir gurup meyve sebze fiyatlar konusunda anlaşma yapıyor. Eğer semtlerde Pazar varsa fiyatlar neredeyse yüzde 100 düşürülüyor. Burada bir de Pazar esnafın mağduriyeti ortaya çıkıyor. Zaten artık manav kalmadı. 1 limon yerine 1 file limon almak zorunda kalıyoruz.