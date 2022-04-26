Türkiye’de bir ilk gerçekleşti! Sahibinden ikinci el araç alım satımına devlet desteği: 48 ay vadeyle...

Vakıfbank'tan Türkiye'de Bir İlk!

Türkiye'nin köklü kamu bankalarından biri olan ve geliştirdiği hizmetler ile ülke vatandaşlarının menfaatlerini her daim ön planda tuttuğunu gösteren Vakıfbank, yeni dönemde artan araç fiyatlarına karşın zarara uğramak istemeyen ve bu sebep ile de araç alım satımlarının güvenli bir ortamda gerçekleşmesini isteyen vatandaşlar için yeni bir sistem geliştirdiğini duyurdu.