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Haberler Ekonomi EYT'liler emeklilik hesabı yaparken dikkat! İlk işe giriş tarihi, emeklilik yaşı ve gerekli prim...

EYT'liler emeklilik hesabı yaparken dikkat! İlk işe giriş tarihi, emeklilik yaşı ve gerekli prim...

EYT'liler nasıl emekli olacakları ile ilgili çeşitli hesaplamalar yaparken birçok formül de masaya geliyor. EYT'lilerin emekliliği ile ilgili bomba bir haber daha geldi. Çalışanların ilk işe giriş tarihi, emeklilik yaşı ve gerekli prim açısından büyük önem taşıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenleme beklentisi taşırken, geçmişte sigortasız çalışması bulunanların bunları tespit ettirmesi de emeklilik yolunu açabiliyor.

23.11.2021 06:56 - Son Güncelleme: 23.11.2021 06:56
EYT’liler emeklilik hesabı yaparken dikkat! İlk işe giriş tarihi, emeklilik yaşı ve gerekli prim...

Çalışanların ilk işe giriş tarihi, emeklilik yaşı ve gerekli prim açısından büyük önem taşıyor. Değişen yasalar nedeniyle emeklilik yaşı da yıllara göre değişiyor.

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EYT’liler emeklilik hesabı yaparken dikkat! İlk işe giriş tarihi, emeklilik yaşı ve gerekli prim...

İşe başlanan tarihte giriş yapılmasına karşın prim yatırılmadıysa emeklilik işlemlerinde bu tarih dikkate alınmıyor. Belirli bir süre prim ödeyenler emeklilik zamanını öne çekmek istiyor.

EYT’liler emeklilik hesabı yaparken dikkat! İlk işe giriş tarihi, emeklilik yaşı ve gerekli prim...

SABAH'ta yer alan habere göre, Doğum, askerlik borçlanması gibi hizmet tespiti de erken emeklilik için önemli formüllerin başında geliyor.

EYT’liler emeklilik hesabı yaparken dikkat! İlk işe giriş tarihi, emeklilik yaşı ve gerekli prim...

İşe başlanan tarihte giriş olmasına karşın prim ödemesi görünmüyorsa ve fiilen bu tarihte çalışmaya başlansa emeklilik işlemlerinde bu tarih dikkate alınmıyor. Örneğin 1990 yılında işe başladınız ve SGK'ya sigorta bildiriminiz yapıldı ancak priminiz ödenmedi. İlk prim ödemeniz 1995 yılında başladıysa emeklilik yaşı ve primi hesabında bu tarih dikkate alınıyor.

EYT’liler emeklilik hesabı yaparken dikkat! İlk işe giriş tarihi, emeklilik yaşı ve gerekli prim...

Eksik ya da bildirilmeyen prim günleri nedeniyle yaşanan mağduriyetin önüne geçmek için hizmet tespiti hakkı bulunuyor. İlk adımda Kurum'a başvurarak ilk işe giriş tarihinin fiilen çalıştığı tarihin olması gerektiğini belirterek sigorta başlangıç tarihi düzeltilmesi talep edilmeli.

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