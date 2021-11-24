Çalışan, çalışmayan herkesi yakından ilgilendiriyor! 3.692 TL olacak! Emekli, memur, dul, yetim, 65 yaş ve üstü herkes...

Peş peşe açıklama yapıldı. Milyonları yakından ilgilendiriyor. Emekli, memur, dul, yetim, 65 yaş ve üstü herkes için müjdeli haberler geliyor. 1 Ocak 2022 tarihinde geçerli olacak asgari ücret amacıyla geri sayım başladı. Milyonların gözü Aralıktaki pazarlığa çevrildi. Asgari ücretteki artış yalnızca 8 milyon çalışanın değil bütün çalışanların maaşını Asgari Geçim İndirimi (AGİ) yolu ile etkileyecek. İşsizlik maaşı artacak, 65 yaş aylığı, dul maaşı alabilmek için ise çeşitli kriterler var. 65 yaş aylığı bağlanabilmesi için 65 yaş üstü kişinin ve varsa eşinin gelirine bakılıyor. Gelirin net asgari ücretin (vergi iadesi-AGİ hariç) üçte birinden düşük olması gerekiyor.