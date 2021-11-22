Bu ilçelerde evi olan zengin oldu! İstanbul'un en pahalı olduğu konut o ilçede: Yüzde 95 değerlendi
Koronavirüs sonrası İstanbul'da artan konut fiyatları dikkat çekmeye devam ederken konuyla ilgili yeni bir rapor hazırlandı. Söz konusu raporda fiyatların en hızlı arttığı 10 ilçe sıralandı. İlk sırada yer alan ilçe yüzde 95 değerlendi. İşte detaylar
22.11.2021 23:34
- Son Güncelleme: 22.11.2021 23:36
Rapora göre ekim ayında İstanbul'da konut fiyatlarının en çok arttığı ilçe Kadıköy oldu. Kadıköy'ü Şile ve Sarıyer izledi.