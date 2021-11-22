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Bu ilçelerde evi olan zengin oldu! İstanbul'un en pahalı olduğu konut o ilçede: Yüzde 95 değerlendi

Koronavirüs sonrası İstanbul'da artan konut fiyatları dikkat çekmeye devam ederken konuyla ilgili yeni bir rapor hazırlandı. Söz konusu raporda fiyatların en hızlı arttığı 10 ilçe sıralandı. İlk sırada yer alan ilçe yüzde 95 değerlendi. İşte detaylar

22.11.2021 23:34 - Son Güncelleme: 22.11.2021 23:36
Bu ilçelerde evi olan zengin oldu! İstanbul’un en pahalı olduğu konut o ilçede: Yüzde 95 değerlendi

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin sahibinden.com ile birlikte gerçekleştirdikleri sahibindex Konut Piyasası Görünümü raporunu yayımladı.

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Bu ilçelerde evi olan zengin oldu! İstanbul’un en pahalı olduğu konut o ilçede: Yüzde 95 değerlendi

Rapora göre ekim ayında İstanbul'da konut fiyatlarının en çok arttığı ilçe Kadıköy oldu. Kadıköy'ü Şile ve Sarıyer izledi.

Bu ilçelerde evi olan zengin oldu! İstanbul’un en pahalı olduğu konut o ilçede: Yüzde 95 değerlendi

KADIKÖY

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 10 bin 440

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 20 bin 387

Yıllık değişim: Yüzde 95,3

Bu ilçelerde evi olan zengin oldu! İstanbul’un en pahalı olduğu konut o ilçede: Yüzde 95 değerlendi

ŞİLE

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 4 bin 824

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 8 bin 695

Yıllık değişim: Yüzde 80,3

Bu ilçelerde evi olan zengin oldu! İstanbul’un en pahalı olduğu konut o ilçede: Yüzde 95 değerlendi

SARIYER

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 13 bin 345

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 22 bin 222

Yıllık değişim: Yüzde 66,5

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