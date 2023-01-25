4a SSK, Bağkur 5.000 prim+1999 ö. sigortalılar EYT'de zümrüt listesine geçti! EYT'de A-B KÜMESİ kesinleşti! 3600 kısmi emeklilik, staj, prim şartı...

EYT hakkında son gelişmeler hız kazandı. Son dakika açıklamaya göre; Bakan Bilgin düzenlemenin bu hafta Meclis'e gelmesini tahmin ettiğini söylerken, grupta milletvekillerinin görüştüğünü, üzerinde konuşulan kanun teklifinin de komisyonda tartışılacağını kaydetti. Bütçe görüşmesinin arkasından EYT yasası taslağı Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. EYT düzenlemesi 5 adımda resmileşecek. Öte yandan SSK'lı ve Bağkur'lular için 3600-5400 gün primle emeklilik hesapları merak ediliyor. İşte EYT'nin Meclis'e geleceği tarih ve son açıklamalar...