KPSS sınav şartı yok: 81 ilde butona basıldı! İŞKUR 9.500 TL maaşla 86 BİN 346 personel alacak! TYP temizlikçi, bekçi, güvenlik...
2023 İŞKUR işçi alımı ilanları, işinden ayrılan ya da yeni bir iş arayanlar tarafından takip ediliyor. 81 ilde 86 bin 346 acil işçi alımı yapacak! Vatandaşın iş bulmasına yardımcı olurken diğer süreçlerde de aktif rol oynuyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor.
2023 yılında binlerce yeni işçi alımı ilanı yayımlayan İŞKUR'da bu ay ve Şubat ayı için alım yapılacak sektörler belli oldu. Yüz binlerce kişinin aradığı işini bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden açıkladı. İş arayan vatandaşların sıklıkla uğradığı adreslerden birisi de İŞKUR oluyor. İş arayışında olanlar İŞKUR'a kayıt olarak hemen başvuru yapabiliyor. İşte İŞKUR yeni personel alımı ilanları...
65 BİNİ AŞKIN KİŞİ İŞİNE KAVUŞTU
Yeni yıldan bu yana 65 bin aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da yer alan ilanlara göre; özel sektör en çok beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı, garson ve dikişçi arıyor.
86 BİN 346 KİŞİ İŞE ALINACAK
Özel sektörde yeni iş fırsatları sürüyor. Firmalar halen Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla yaklaşık 86 bin 346 personel arıyor.