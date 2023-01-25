KPSS sınav şartı yok: 81 ilde butona basıldı! İŞKUR 9.500 TL maaşla 86 BİN 346 personel alacak! TYP temizlikçi, bekçi, güvenlik...

2023 yılında binlerce yeni işçi alımı ilanı yayımlayan İŞKUR'da bu ay ve Şubat ayı için alım yapılacak sektörler belli oldu. Yüz binlerce kişinin aradığı işini bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden açıkladı. İş arayan vatandaşların sıklıkla uğradığı adreslerden birisi de İŞKUR oluyor. İş arayışında olanlar İŞKUR'a kayıt olarak hemen başvuru yapabiliyor. İşte İŞKUR yeni personel alımı ilanları...