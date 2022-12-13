EYT’liler dikkat! Takvim belli oldu: Borçlanma ne zaman yapılmalı? Bakan Bilgin'den flaş EYT açıklaması: "Sayılar her ay değişiyor"
EYT ile ilgili son gelişmeler hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışmamız henüz tamamlanmadı. EYT ilgili sayılar her ay değişiyor. Haziran rakamları bir buçuk milyon demiştik. Şimdi bir milyon sekiz yüz bin civarı oldu." dedi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde takvim netleşmeye başladı. Düzenleme kapsamında hak kazanan milyonlarca vatandaş yapılması gerekenleri merak ediyor. Peki EYT düzenlemesininde başvurular ve aylık ödemeleri ne zaman başlayacak? Borçlanma için düzenleme mi beklenmeli? İşte merak edilen soruların tüm cevapları...
EYT ile ilgili son gelişmeler hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT konusunda bizim çalışmamız henüz tamamlanmadı. Çalışmamız bitince açıklayacağız. Burada gizli bir şey yok. Mecliste anlattım; EYT ilgili sayılar her ay değişiyor. Haziran rakamları bir buçuk milyon demiştik. Şimdi bir milyon sekiz yüz bin civarı oldu. Bu rakamlar da dahil bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım. Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclise götürürüz diye umuyorum çünkü çok hızlı çalışıyoruz. Yeni değil uzun zamandır çalışıyoruz." dedi.
Milyonların merakla beklediği eyt düzenlemesinde artık sona yaklaşılırken, takvim de netleşmeye başladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "EYT ile ilgili çalışmayı tüm paydaşların görüşlerini dikkate alarak titizlikle yürütüyoruz. Çalışmanın detayları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından en kısa zamanda kamuoyuna açıklanacaktır" dedi.
EYT düzenlemesinde Meclis sürecinin Ocak ayında tamamlanması bekleniyor. Peki bu durumda takvim nasıl işleyecek?
İşte merak edilen soruların yanıtları: