EYT’liler dikkat! Takvim belli oldu: Borçlanma ne zaman yapılmalı? Bakan Bilgin'den flaş EYT açıklaması: "Sayılar her ay değişiyor"

EYT ile ilgili son gelişmeler hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT konusunda bizim çalışmamız henüz tamamlanmadı. Çalışmamız bitince açıklayacağız. Burada gizli bir şey yok. Mecliste anlattım; EYT ilgili sayılar her ay değişiyor. Haziran rakamları bir buçuk milyon demiştik. Şimdi bir milyon sekiz yüz bin civarı oldu. Bu rakamlar da dahil bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım. Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclise götürürüz diye umuyorum çünkü çok hızlı çalışıyoruz. Yeni değil uzun zamandır çalışıyoruz." dedi.