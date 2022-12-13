Doğalgaz yardımı ödeme TAKVİMİ 2022-2023! Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Aralık ayı Doğalgaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

Doğalgaz yardımından faydalananlar ve faydalanmak isteyenler 2022-2023 Doğarlgaz parası ödeme takvimini araştırmaya başladı. Ocak ayıyla birlikte asgari ücrete, emekli ve memura zam gelecek. Zamdan sosyal yardım alanlar da faydalanacak. 2023 yılında Doğalgaz yardımlarına da zam gelebilir. Peki Aralık ayı Doğalgaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Doğalgaz yardımı ödeme TAKVİMİ 2022-2023! Sorgulama ekranı ve LİSTESİ!