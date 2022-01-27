EYT’li, SGK-SSK ve Bağkur’lu, asgari ücretli milyonları kapsıyor! Güzel haber geldi ve netleşti! 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi...

Çalışmıyorum ancak gelirlerim var. Sigorta prim günüm tamamlandığından isteğe bağlı falan ödemiyorum. GSS'ye kayıt yaptırdım ancak eşim ve çocuklarım da bu haktan faydalanacak mı yoksa onları da mı GSS'li yapacağım?

Merhaba, siz Genel Sağlık Sigortalısı olduğunuzda eşiniz ve bakmakla yükümlü olduğunuz çocuklarınız bundan faydalanır. Ayrıca bir GSS tescili yapılmasına ihtiyaç yoktur.