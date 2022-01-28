Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Çalışan herkesi ilgilendiriyor! 6 gün içinde onay alınmak zorunda

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! 6 gün içinde onay alınmak zorunda

İşçi ve işverenin hakları yasal olarak bazı maddelerle düzenlenmiştir. Çalışma koşullarında yapılacak değişikliklerle ilgili de işçiyi koruyan bazı durumlar bulunmakta... İşveren eğer işçinin çalışma koşullarını aleyhte değiştirmek istiyorsa ya da ücrette indirime gitmek istiyorsa işçiden onay almak zorunda. Onay alınmadan bu şekilde yapılacak değişiklikler ise işçiye haklı nedenle fesih imkanı tanımakta. İşte detaylar...

28.01.2022 08:59 - Son Güncelleme: 28.01.2022 09:06
Çalışan herkesi ilgilendiriyor! 6 gün içinde onay alınmak zorunda

İşçinin aldığı ücret miktarının düşürülmesi, ikramiyenin veya sosyal yardımın kaldırılması, işçinin işyeri organizasyonunda mevcut görevinden daha alt seviyedeki bir göreve atanması, çalışma koşullarının ağırlaştırılması gibi durumlar Yargıtay'ın da ifade ettiği şekilde iş sözleşmesinin içeriğinin işçi aleyhine değiştirilmesi anlamına gelmektedir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çalışan herkesi ilgilendiriyor! 6 gün içinde onay alınmak zorunda

Milliyet'in haberine göre bu tür değişiklikler, çalışma koşullarının işçi aleyhine değiştirilmesi anlamına gelip ancak işçinin yazılı onayı ile yapılabilir. İşçinin açıkça yazılı onay vermediği bu türden esaslı değişiklikler işçiye uygulanamayacaktır.

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! 6 gün içinde onay alınmak zorunda

ALEYHE DEĞİŞİKLİK
Çalışma koşulları, işçinin iş mevzuatı, iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin ekleri, varsa toplu iş sözleşmesi ve işyeri uygulamaları ile şekillenen çalışma şeklini ifade etmektedir.

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! 6 gün içinde onay alınmak zorunda

Bu kapsamda işçinin yapacağı iş, işini yerine getireceği yer, ücreti, çalışma süreleri, dinlenme süreleri bir bütün halinde çalışma koşullarını oluşturur. İş ilişkisi durağan bir ilişki olmadığı için zamanla hem işverenin hem de işçinin ihtiyaçları doğrultusunda çalışma koşullarında değişiklik yapma zorunluluğu doğabilir.

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! 6 gün içinde onay alınmak zorunda

İş sözleşmesinin temel unsurlarını değiştiren değişiklikler esaslı değişiklik kabul edilmektedir. Ücretin düşürülmesi, işin niteliğinin ağırlaştırılması, işyerinin ulaşımı daha zor olan bir yere taşınması ve çalışma sürelerinin artırılması esaslı değişiklik kapsamında sayılabilir.

SON DAKİKA