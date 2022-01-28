Çalışan herkesi ilgilendiriyor! 6 gün içinde onay alınmak zorunda
İşçi ve işverenin hakları yasal olarak bazı maddelerle düzenlenmiştir. Çalışma koşullarında yapılacak değişikliklerle ilgili de işçiyi koruyan bazı durumlar bulunmakta... İşveren eğer işçinin çalışma koşullarını aleyhte değiştirmek istiyorsa ya da ücrette indirime gitmek istiyorsa işçiden onay almak zorunda. Onay alınmadan bu şekilde yapılacak değişiklikler ise işçiye haklı nedenle fesih imkanı tanımakta. İşte detaylar...
28.01.2022 08:59
- Son Güncelleme: 28.01.2022 09:06
İşçinin aldığı ücret miktarının düşürülmesi, ikramiyenin veya sosyal yardımın kaldırılması, işçinin işyeri organizasyonunda mevcut görevinden daha alt seviyedeki bir göreve atanması, çalışma koşullarının ağırlaştırılması gibi durumlar Yargıtay'ın da ifade ettiği şekilde iş sözleşmesinin içeriğinin işçi aleyhine değiştirilmesi anlamına gelmektedir.
Bu kapsamda işçinin yapacağı iş, işini yerine getireceği yer, ücreti, çalışma süreleri, dinlenme süreleri bir bütün halinde çalışma koşullarını oluşturur. İş ilişkisi durağan bir ilişki olmadığı için zamanla hem işverenin hem de işçinin ihtiyaçları doğrultusunda çalışma koşullarında değişiklik yapma zorunluluğu doğabilir.