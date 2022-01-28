A'dan Z'ye kadar tüm şartlar açıklandı: Lise, üniversite mezunu herkes başvurabilir! 0 faizle 100 bin TL kredi! Şimdi al 2024'te ödemeye başla

Faizsiz kredi avantajı geldi. Krediye başvuran sıfır faizle 100 bin TL kredi çekebilecek. Aynı zamanda bu krediyi 24 ayda geri ödüyor. Kredi geri ödemesinde hiçbir şekilde faiz ve komisyon ödemesi bulunmuyor. 31 Mart'a kadar başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. 100 bin TL kredi kullanımının geri ödemesi de 100 bin TL olacak. Peki, kim faizsiz 100 bin TL kredisi alabilir? 0 faizli kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!