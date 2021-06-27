EYT’li olanlar bunu senelerdir bekliyordu! Emekli olma yaşı düşüyor, erken emeklilik yolları! Kısmi emeklilik fırsatıyla birlikte...

EYT'liler için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Emekli olmak için aranılan prim koşulu ve sigortalılık süresi koşullarını doldurmalarına karşın yaşa takıldıkları için emekli olamayan bireylerin büyük bir kısmı erken emeklilik ihtimallerini araştırmaya devam ediyor. 55 yaşından evvel emeklilik tüm emeklilikte yaşa takılanların ortak hayali olarak öne çıkarken kısmı emeklilik süreçte en çok merak edilenlerin arasında yer alıyor. Emeklilik yaşını geri çekmek için yıpranma, malullük, engelli emekliliği gibi avantajların dışında üç önemli fırsat daha var. Yapılan kanuni düzenleme kapsamında emekli olmak isteyen kişilerin artık ülkemizde prim gün sayısı ve sigortalılık süresinin yanı sıra artık yaş sınırını da karşılaması gerekiyor.

27.06.2021 14:24 - Son Güncelleme: 27.06.2021 14:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





