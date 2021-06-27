40 günde 10.000 TL kazanıyorlar! Kullanılmayan okul binasında başladılar! Şimdi paraya para demiyorlar!

Bilecik Koza Tarım Satış Kooperatifi sorumlusu Ahmet Genç, "25-30 gün dut yaprağı yiyor ve bu süre boyunca 4 uyku evresi geçiriyor. Daha sonra 8-10 gün koza örüyorlar. 40 gün sonra üreticilerimizden böceklerimizi koza olarak teslim alıyoruz. Üreticilerimizin sağlıklı şekilde koza elde etmesi için süreci takip ediyoruz. Verilen destekler sayesinde Bilecik ve yöresinde 70 aile koza üreticiliği yapıyor." diye konuştu. Bu yıl her hane 40 günlük bakımı sonrası 10 bin lira civarında gelir elde edecek.