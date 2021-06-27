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40 günde 10.000 TL kazanıyorlar! Kullanılmayan okul binasında başladılar! Şimdi paraya para demiyorlar!

40 günde tam 10.000 TL para kazanıyorlar! Bilecik'te ipek böcekçiliğiyle uğraşan 70 aile, kuluçkadan çıkan ipek böceklerinin ördüğü kozaları, Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) yetkililerine teslim etti. Bilecik Koza Tarım Satış Kooperatifi sorumlusu Ahmet Genç, "25-30 gün dut yaprağı yiyor ve bu süre boyunca 4 uyku evresi geçiriyor. Daha sonra 8-10 gün koza örüyorlar. 40 gün sonra üreticilerimizden böceklerimizi koza olarak teslim alıyoruz. Üreticilerimizin sağlıklı şekilde koza elde etmesi için süreci takip ediyoruz. Verilen destekler sayesinde Bilecik ve yöresinde 70 aile koza üreticiliği yapıyor." diye konuştu. Bu yıl her hane 40 günlük bakımı sonrası 10 bin lira civarında gelir elde edecek.

27.06.2021 16:32 - Son Güncelleme: 27.06.2021 16:32
40 günde 10.000 TL kazanıyorlar! Kullanılmayan okul binasında başladılar! Şimdi paraya para demiyorlar!

Bilecik Koza Tarım Satış Kooperatifi sorumlusu Ahmet Genç, "25-30 gün dut yaprağı yiyor ve bu süre boyunca 4 uyku evresi geçiriyor. Daha sonra 8-10 gün koza örüyorlar. 40 gün sonra üreticilerimizden böceklerimizi koza olarak teslim alıyoruz. Üreticilerimizin sağlıklı şekilde koza elde etmesi için süreci takip ediyoruz. Verilen destekler sayesinde Bilecik ve yöresinde 70 aile koza üreticiliği yapıyor." diye konuştu. Bu yıl her hane 40 günlük bakımı sonrası 10 bin lira civarında gelir elde edecek.

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40 günde 10.000 TL kazanıyorlar! Kullanılmayan okul binasında başladılar! Şimdi paraya para demiyorlar!

Bursa Kozabirlik'e bağlı 50 Numaralı Bilecik Koza Tarım Satış Kooperatifi, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi Mayıslar Mahallesi'ndeki tesislerde kuluçkadan çıkan ipek böceklerini nisan ve mayısta üreticilerin adreslerine ulaştırdı.

40 günde 10.000 TL kazanıyorlar! Kullanılmayan okul binasında başladılar! Şimdi paraya para demiyorlar!

Dut ağaçlarından topladıkları yaprakları traktörle besleme noktalarına getiren üreticiler, traktörlerin giremediği bölgelere ise yürüyerek gidip yaprakları bağlayarak sırtlarında taşıdı.

40 günde 10.000 TL kazanıyorlar! Kullanılmayan okul binasında başladılar! Şimdi paraya para demiyorlar!

Eski okul binaları ve evlerde dut yapraklarını yiyerek beslenen ipek böceklerinin ördüğü kozalar, Kozabirlik görevlileri tarafından adreslere gidilerek alındı.

40 günde 10.000 TL kazanıyorlar! Kullanılmayan okul binasında başladılar! Şimdi paraya para demiyorlar!

"Üreticilerimizin sağlıklı şekilde koza elde etmesi için süreci takip ediyoruz"

Bir pakette 20 bin ipek böceği sadece dut yaprağı yiyerek 40 günde her bir kozadan tek parçada 800 ila 1200 metrelik iplik üretiyor. 3 kilogram ipek böceği kozasından 2 kilogram civarında ham ipek çıkıyor.