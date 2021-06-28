Faizler ateş aldı! Parasını bankada tutanlara müjde! 10.000 20.000 ve 30.000 bin TL birikimi olan 32 günlük faizle ne kadar kazanır?
Devlet bankalarının, özel bankalarının 32 günlük faiz oranları çoğaldı mı? Bankada parası olan vatandaşlara müjdeli haberler peşi sıra gelmeye devam ediyor. Bankada birikimi olup vadeli mevduat faiz oranlarıyla değerlendirmek isteyenler için sunulan azami faiz oranı birkaç banka tarafından sağlanıyor. Burgan Bank, Odeabank, İNG Bank, Fibabanka tarafından sağlanan faiz oranlarının yanında devlet bankalarının Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın sunduğu imkanlarda Haziran ayı itibariyle değişti. Bankaların sunduğu tüm oranları farklı birikim tutarları üzerinden hesapladık. Azami faiz oranına sahip 32 günlük vadeli mevduat hesabı hangi bankada? 10.000-20.000 ve 30.000 TL birikimi olanlar 32 gün sonunda kaç TL faiz getirisi elde ederler?
Bankaların vadeli mevduat hesabı faiz oranları her gün güncellenmeye devam ederken yapılan değişimler ile vadeli mevduat hesabı açan kişilerin elde edecekleri gelirler de değişti. Azami faiz oranına sahip 32 günlük vadeli mevduat hesabı hangi bankada? 10-20 ve 30 bin TL birikimi olanlar 32 gün sonunda kaç TL faiz getirisi elde ederler? Bu bağlamda 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bankada birikimi olup vadeli mevduat faiz oranlarıyla değerlendirmek isteyenler için sunulan en yüksek faiz oranı birkaç banka tarafından sağlanıyor.
BANKA BANKA HAZİRAN AYI VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI LİSTESİ
Gerçekleştirilen güncelleme sonrasında en yüksek faiz veren banka unvanı da el değiştirmiş oldu. Eskiden listede yüzde 20 oranı ile sadece Alternatif Bank VOV hesap yer alırken listeye yapılan güncelleme ile yüzde 20 oranını uygulamaya başladığını duyuran Odeabank'ta katılmış oldu. Odeabank enflasyona endeksli vadeli mevduat hesabı ile yüzde 20'ye varan faiz kazanma imkanı sundu.