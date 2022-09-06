EYT'li değilseniz üzülmeyin! 4A, 4B, 4C, SSK ve Bağkur'lular ne zaman emekli olur? İşte yeni emeklilik hesabı! O yıllarda işe girenler
Milyonlarca çalışanın gündemde sık sık araştırdığı konular arasında ne vakit emekli olacağı yer alıyor. İşe başlama tarihi, sigortalılık gün sayısı, derli toplu ödenen primler, yaş gibi detaylar emeklilik tarihi üzerinden büyük ehemmiyet taşıyor. Hem de askerlik ve doğum borçlanması ile erken emeklilik de mümkün. Emekli maaşı hesaplama işleminin nasıl yapıldığına dair detayları haberimizden öğrenebilirsiniz!
Çalışma yaşamında uzun seneler aktif rol oynamış vatandaşların gün ve gün araştırdığı sorular arasında normal şartlarda ne zaman emekli olurum? Emekli olunca ne kadar maaş alabilirim? Soruları yer alıyor. Peki SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama prosedürü nasıl ve nereden yapılır? Emekliliklerini hesaplamak isteyenler amacıyla dört gözle beklenilen bütün detayları haberimizde bulabilirsiniz!
Soru: 1994 senesinde işyeri açtım, vergi kaydımı yaptırdım. Ama Bağkur'a kayıt yaptırmadım. 2005'te sigortalı olarak bir işyerine girdim. 2011 yılından beri de Bağkur'luyum. Ne zaman emekli olabilirim?
Cevap: Bağkur'dan emekli olmak için 9000 gün prim ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. Doğum ve askerlik tarihinizi, askerlik sürenizi yazmamışsınız. Toplam 9000 gün prim ödemeniz şartıyla 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca toplam 5400 gün prim ödemiş olmanız şartıyla 62 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün.
O yaşınızı doldurmanız lazım
SORU: Çıraklık sigorta girişim 1 Ocak 1995. SGK sitesi emeklilik yaşımı 55 olarak gösteriyor. Sigortalı işe başlangıç tarihim 12 Mart 2002. İnternette emeklilik şartlarım olarak 7000 gün ve 60 yaş gösteriliyor. Acaba bunların hangisi doğru?
CEVAP: Emeklilik şartlarını sigorta başlangıç tarihi belirliyor. Çırak sigortasında emeklilik primi ödenmediğinden emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmıyor. Emekliliğe esas sigorta başlangıç tarihi, kişi adına ilk defa emeklilik primi ödenen gündür. Bu nedenle emeklilik şartlarınız 12 Mart 2022 tarihine göre belirlenecek. Bu tarihe göre de 7000 gün prim ödemiş olmanız şartıyla 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarını birlikte sağlayacağınız tarihte emekli olmanız da mümkün.
Erken emeklilik anca böyle mümkün!
Soru: 2 Temmuz 1970 doğumluyum. 1 Kasım 1987 ile 31 Mart 1988 arasında SSK'ya toplam 150 gün prim ödedim. 31 Mart 1993 ile 31 Ağustos 1994 arasında 17 ay yedek subay öğretmen olarak askerliğimi yaptım. 28 Mart 2002 tarihinden itibaren kadrolu ve kesintisiz olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde öğretmen olarak görev yapmaktayım. Hizmet birleştirmesi yaptım (SSK ve yedek subay askerlik) ve bu Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nde (MEBBİS) görünüyor. MEBBİS'te 60 yaşında emekli olabileceğim yazıyor. 1) 25 hizmet yılımı tamamladığımda 55 yaşında emekli olabilme şansım var mı? 2) Bu şartlar altında en yakın ne zaman emekli olabilirim? 3) Erken emekli olmak için nasıl bir yol izlemeliyim?
Cevap: 1) Maalesef 55 yaşında emekli olma şansınız yok. 2) Emekli olmak için 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. Hizmet sürenizi 25 tam yıla tamamlamanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız 2 Temmuz 2030'da emekli olabilirsiniz. 3) Sağlık problemiz yoksa erken emekli olma şansınız maalesef bulunmuyor. Ancak emekli olmak için yaş dışındakileri sağlayıp yaşın dolmasını bekleyenleri kapsaması öngörülen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası, şayet tüm sigortalıları bir miktar erken emekli edecek şekilde çıkarsa siz de yararlanırsınız.