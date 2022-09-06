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10 milyon dosyanın üzerine çizik atılıyor! Hangi icralık borçlar silinecek? İcra affı ne zaman olacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının ardından Genel Kurulun ilk gündem maddelerinden olacak yasa teklifi ile 2 bin liranın altındaki borçları kapsayan yaklaşık 10 milyon icra dosyası tasfiye edilecek. Peki hangi icralık borçlar silinecek? İcra affı ne zaman olacak? İşte detaylar...

06.09.2022 14:00 - Son Güncelleme: 06.09.2022 14:00
10 milyon dosyanın üzerine çizik atılıyor! Hangi icralık borçlar silinecek? İcra affı ne zaman olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında dile getirdiği dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorunlarının çözüme kavuşturulmasına dönük düzenleme kısa süre içinde hayata geçirilecek.

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10 milyon dosyanın üzerine çizik atılıyor! Hangi icralık borçlar silinecek? İcra affı ne zaman olacak?

Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının teknik çalışmasının ardından kabineye sunulan taslağa yönelik hazırlıklar, Adalet Bakanlığınca yürütülüyor. Düzenlemenin 1 Ekim'deki açılışın hemen ardından Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.

10 milyon dosyanın üzerine çizik atılıyor! Hangi icralık borçlar silinecek? İcra affı ne zaman olacak?

15 AĞUSTOS ÖNCESİNİ KAPSAYACAK
Çalışmaya göre, 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacaklar gider gösterilerek vergiden düşürülebilecek ve böylece tasfiyeleri sağlanacak.

10 milyon dosyanın üzerine çizik atılıyor! Hangi icralık borçlar silinecek? İcra affı ne zaman olacak?

Düzenlemenin kapsamında, gerçek kişilerin varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlara olan borçları bulunacak.

10 milyon dosyanın üzerine çizik atılıyor! Hangi icralık borçlar silinecek? İcra affı ne zaman olacak?

Yasa değişikliğinin TBMM'de kabulü ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından icra takibindeki 2 bin TL'ye kadar olan bireysel borçları devlet üstlenecek. Böylece icra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya temizlenecek ve yaklaşık 5,5 milyon vatandaş icra takibinden kurtulacak. Düzenleme kapsamında vatandaşların 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulması öngörülüyor.

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