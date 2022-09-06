10 milyon dosyanın üzerine çizik atılıyor! Hangi icralık borçlar silinecek? İcra affı ne zaman olacak?
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının ardından Genel Kurulun ilk gündem maddelerinden olacak yasa teklifi ile 2 bin liranın altındaki borçları kapsayan yaklaşık 10 milyon icra dosyası tasfiye edilecek. Peki hangi icralık borçlar silinecek? İcra affı ne zaman olacak? İşte detaylar...
06.09.2022 14:00 - Son Güncelleme: 06.09.2022 14:00
Yasa değişikliğinin TBMM'de kabulü ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından icra takibindeki 2 bin TL'ye kadar olan bireysel borçları devlet üstlenecek. Böylece icra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya temizlenecek ve yaklaşık 5,5 milyon vatandaş icra takibinden kurtulacak. Düzenleme kapsamında vatandaşların 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulması öngörülüyor.