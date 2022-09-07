Evden çıkmadan çalışın dolgun ödeme! Kına, nikah şekeri! Hanımlara evde paketleme müjdesi! Ayda 7.500- 9.000 TL maaş! İŞKUR paketleme...
Evden çıkmadan para kazanmanın yolunu arayanlara müjde. Ev hanımları, öğrenciler, geçici süre iş arayan kadınlar evden çalışarak para kazanabilir. Evde kına, nikah şekeri, sabun yaparak ödeme alabilirsiniz. Peki İŞKUR evde paketleme işi veriyor mu? Evde paketleme işine İŞKUR'dan nasıl başvurulur, nereden nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? Eylül ayına girmemizle birlikte araştırmalar artarken bizlerde konuya ilişkin detaylara haberimizde yer verdik. Ayda 7.800 ve 10.040 TL maaş! İşte ayrıntılar...
Çeşitli nedenlerden dolayı evden çıkamayan kadınlar evden çalışmak için kına ve nikah şekeri gibi paketleme işi yapabilecekleri işleri arıyor. Bu noktada İŞKUR yoğun ilgi görüyor. Peki İŞKUR paketleme işi veriyor mu? İŞKUR evde paketleme işi var mı? Dikkat! evde paketleme iş ilanlarının hepsine güvenmeyin. Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin! İşte evde paketleme işi ile ilgili bilgiler...
İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ VERİYOR MU?
Öncelikle bu soruya yanıt verelim. İŞKUR'un iş ilanları arasında paketleme işi bulunuyor. Ancak bu iş ilanlarında işe alınanların işyerine gelmesi iş yerinde çalışması isteniyor. İŞKUR paketleme iş ilanlarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Öte yandan bazı haber sitelerinde İŞKUR'un çalışma hayatına katılamayan ev kadınlarına yönelik yeni bir projeyi devreye aldığı bilgisi yer alıyor. Bu bilgiye göre kadınlar projeyle birlikte 1000 TL kazanıyor.
Evde paketleme işi yapmak isteyenlerin, adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerektiği belirtiliyor. Ayrıca kayıttan önce ise İŞKUR evde ek iş başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Başvuru yapanların eğitim sertifika belgeleri İŞKUR meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek.
Paketleme işi geldiğinde ise İŞKUR başvuranın cep telefonuna mesaj gönderecek. Farklı el işleri için gelen teklifi kabul eden kadınlar evde 3-4 saatlik çalışmalar ile bin liranın üzerinde gelir elde edebilirler.
Detaylı bilgi için bizzat İŞKUR'a gidilmesi öneriliyor.