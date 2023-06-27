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Haberler Ekonomi EYT'den sonra 2. erken emeklilik için son dakika duyuruldu! EPT, Bağkur eşitlemesi, staj sigortası için A Takımı oluşturuluyor! SSK, Bağkur 45,48,49, 50 yaşında...

EYT'den sonra 2. erken emeklilik için son dakika duyuruldu! EPT, Bağkur eşitlemesi, staj sigortası için A Takımı oluşturuluyor! SSK, Bağkur 45,48,49, 50 yaşında...

EYT sonrası erken emeklilik yolları araştırılıyor. Bu kapsamda gözler çıkacak torba yasaya çevrildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem torba yasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdem açıklamasında, "İkinci paket önemli. Daha geniş ekonominin diğer alanlarıyla ilgili yine seçim beyannamesinde yer al o müjdelerle ilgili müjdeler olacak." dedi. Eksik primi olanlar, Bağkur tescil affı bekleyenler ve staj sigortası beklentisi olanlar heyecanla müjdeyi bekliyor. Peki, torba yasada neler var? Kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
27.06.2023 07:57 - Son Güncelleme: 27.06.2023 07:57
EYT’den sonra 2. erken emeklilik için son dakika duyuruldu! EPT, Bağkur eşitlemesi, staj sigortası için A Takımı oluşturuluyor! SSK, Bağkur 45,48,49, 50 yaşında...

EYT'nin ardından gözler kolay emeklilik için torba yasaya çevrildi. Torba yasayla beraber AK Partinin seçim beyannamesinde yer alan Aile ve Gençlik Bankası kurulmasının ardından ev kadınlarının sosyal güvencesi ve erken emekliliğini sağlayacak sistem devreye alınacak. Peki, EPT, Bağkur eşitlemesi, staj sigortası için madde yer alacak mı? İşte detaylar...

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EYT’den sonra 2. erken emeklilik için son dakika duyuruldu! EPT, Bağkur eşitlemesi, staj sigortası için A Takımı oluşturuluyor! SSK, Bağkur 45,48,49, 50 yaşında...

Seçimlerin ardından TBMM hızla yasama faaliyetlerine başladı. Bayram tatilinin ardından Meclis'e peş peşe önemli ve milyonları ilgilendiren düzenlemelerin gelmesini bekliyoruz.

EYT’den sonra 2. erken emeklilik için son dakika duyuruldu! EPT, Bağkur eşitlemesi, staj sigortası için A Takımı oluşturuluyor! SSK, Bağkur 45,48,49, 50 yaşında...

1. TORBA YASA TEMMUZ'UN İLK HAFTASI YASALAŞACAK

Öncelikli olarak gelecek ilk torba yasa Temmuz'un ilk haftasında yasalaşacak.

EYT’den sonra 2. erken emeklilik için son dakika duyuruldu! EPT, Bağkur eşitlemesi, staj sigortası için A Takımı oluşturuluyor! SSK, Bağkur 45,48,49, 50 yaşında...

Bu ilk torba özellikle emeklilerin ve memurların ek maaş artışlarıyla ilgili düzenlemeler içerecek.

EYT’den sonra 2. erken emeklilik için son dakika duyuruldu! EPT, Bağkur eşitlemesi, staj sigortası için A Takımı oluşturuluyor! SSK, Bağkur 45,48,49, 50 yaşında...

Memur taban maaşının 22 bin liraya çıkartılması, memurlara ve emeklilere refah payının verilmesi, 7.500 TL üzerinde maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kademeli maaş artışı gibi konular yasalaşarak Temmuz aylık ödeme gününe yetişmiş olacak.

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