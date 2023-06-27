EYT'den sonra 2. erken emeklilik için son dakika duyuruldu! EPT, Bağkur eşitlemesi, staj sigortası için A Takımı oluşturuluyor! SSK, Bağkur 45,48,49, 50 yaşında...
EYT sonrası erken emeklilik yolları araştırılıyor. Bu kapsamda gözler çıkacak torba yasaya çevrildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem torba yasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdem açıklamasında, "İkinci paket önemli. Daha geniş ekonominin diğer alanlarıyla ilgili yine seçim beyannamesinde yer al o müjdelerle ilgili müjdeler olacak." dedi. Eksik primi olanlar, Bağkur tescil affı bekleyenler ve staj sigortası beklentisi olanlar heyecanla müjdeyi bekliyor. Peki, torba yasada neler var? Kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...
27.06.2023 07:57 - Son Güncelleme: 27.06.2023 07:57
EYT'nin ardından gözler kolay emeklilik için torba yasaya çevrildi. Torba yasayla beraber AK Partinin seçim beyannamesinde yer alan Aile ve Gençlik Bankası kurulmasının ardından ev kadınlarının sosyal güvencesi ve erken emekliliğini sağlayacak sistem devreye alınacak. Peki, EPT, Bağkur eşitlemesi, staj sigortası için madde yer alacak mı? İşte detaylar...