EYT’den sonra 2. erken emeklilik için son dakika duyuruldu! EPT, Bağkur eşitlemesi, staj sigortası için A Takımı oluşturuluyor! SSK, Bağkur 45,48,49, 50 yaşında...

EYT'nin ardından gözler kolay emeklilik için torba yasaya çevrildi. Torba yasayla beraber AK Partinin seçim beyannamesinde yer alan Aile ve Gençlik Bankası kurulmasının ardından ev kadınlarının sosyal güvencesi ve erken emekliliğini sağlayacak sistem devreye alınacak. Peki, EPT, Bağkur eşitlemesi, staj sigortası için madde yer alacak mı? İşte detaylar...