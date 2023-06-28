Ayçiçek yağı 35 TL’ye düştü kapanın elinde kalacak! Kurban Bayramı’na özel 1,2,3,4,5 litrelik sıvı yağ... A101’de indirim tufanı başladı!

Bayramda A101 marketlerinde ayçiçek yağı o fiyata satılacak. 2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran'da başlayıp 1 Temmuz'da sona erecek. Arife günü de 27 Haziran'a yani bugüne denk geliyor. Zincir marketler bayram ve Arife gününe özel yeni kampanyalarını duyurdu. A101'de kampanya başlattı. Buna göre Yudum Omega 3 Bitkisel Karışım Yağı 1 L 35,50'ye satılacak. Diğer envai çeşit üründe de indirim uygulandı. İşte A101 Haftanın Yıldızları ve Aldın Aldın ürünleri...