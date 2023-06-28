Ayçiçek yağı 35 TL'ye düştü kapanın elinde kalacak! Kurban Bayramı'na özel 1,2,3,4,5 litrelik sıvı yağ... A101'de indirim tufanı başladı!
A101'de indirim tufanı başladı! Ayçiçek yağı 35 TL'ye düştü kapanın elinde kalacak! Kurban Bayramı'na özel 100'den fazla üründe indirim başlatan A101 zincir marketleri hangi ürünlerde indirim uyguladığını da duyurdu. İşte A101 24-30 Haziran ve 29 Haziran'dan itibaren geçerli aktüel ürünler kataloğu tam liste.
28.06.2023 10:01 - Son Güncelleme: 28.06.2023 10:01
Bayramda A101 marketlerinde ayçiçek yağı o fiyata satılacak. 2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran'da başlayıp 1 Temmuz'da sona erecek. Arife günü de 27 Haziran'a yani bugüne denk geliyor. Zincir marketler bayram ve Arife gününe özel yeni kampanyalarını duyurdu. A101'de kampanya başlattı. Buna göre Yudum Omega 3 Bitkisel Karışım Yağı 1 L 35,50'ye satılacak. Diğer envai çeşit üründe de indirim uygulandı. İşte A101 Haftanın Yıldızları ve Aldın Aldın ürünleri...