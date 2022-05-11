EYT'den evvel 15 yıl ve 3600 günle erken emeklilik! 42,43,45,47, 52 yaşında emekli olunabilir mi? 1999 yılı öncesi 4A, 4B, 4C emeklilik hesabı!
Türkiye'de çalışan milyonlarca kişi erken emeklilik yollarını arıyor. Hem emekli olup hem düzenli bir gelire sahip olmak isteyenler için çeşitli formüller yer alıyor. Erken emeklilik için 2 şart aranıyor. İlki 3600 prim gün adedi ve ikincisi 10 ila 15 sene arasında sigortalı olmak şartlarıdır. Bu şartları yerine getiren herkes SGK' ya verdiği bir dilekçe ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tanımış bulunduğu emeklilik haklarından faydalanmaya başlayabilecektir. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
11.05.2022 16:28 - Son Güncelleme: 11.05.2022 16:28
Sigorta girişi 1999 evveli olan kişiler erken emekliliğe hak kazanabiliyor. Normal şartlarda sigorta başlangıç tarihi, vatandaşın sigortalı bulunmuş olduğu süre, yaşı ve ödenen prim miktarına bakılarak, kişiye emeklilik hakkı sunulmaktadır. SGK doğrultusundan düzenlenen ve denetlenen bu hal 1999 tarihinin Eylül ayından önceki dönemde sigorta girişi olanlar amacıyla biraz daha avantajlı bir hal meydana çıkartarak erken emeklilik olanaklarının kapılarını ardına kadar açmıştır. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte merak edilen mesele hakkında detaylı bilgiler...
Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hayali emekli olup düzenli bir gelire sahip olmak.