SON DAKİKA | Emekliye ek zam yolda! Emekli ve memura ek artış hangi kritere göre yapılacak? Taban maaş 4 bin TL olacak mı?
Milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz'da yapılacak ek zamda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin, çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu ve Haziran ayı enflasyon sonuçlarını beklediklerini açıkladı. Peki ek artış hangi kritere göre yapılacak? Taban maaş en az 4 bin TL nasıl olacak? İşte detaylar…
Milyonlarca emekli ve kamu çalışanı Temmuz ayında yapılacak zamları bekliyor. Zam oranıyla ilgili ipuçları gelmeye davam ederken, ek artış da gündemdeki yerini koruyor. 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran ortaya çıkmış olacak. 6 Aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirlerken memur ve memur emeklilerinin de toplu sözleşme zammı haricinde alacakları enflasyon farkını belirleyecek.
YÜZDE 31.71 KESİNLEŞTİ
Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon arına da ortaya çıkmış oldu. 6 aylık enflasyonun belirlenmesi için Mayıs ve Haziran enflasyon verileri kaldı. Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon arını yüzde 31,71 oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktı. Bu değişim 4 aylık enflasyon oranının yüzde 31,71 olarak gerçekleşmesini sağladı.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon artış oranı yüzde 31,71 olarak gerçekleşti.
Şimdi 2 aylık (Mayıs ve Haziran) enflasyon daha buna eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa 31,71 oranı kesinleşti. Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılacak.
Nisan enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yılda 2 kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zam oranını geçen enflasyon kadar da fark alıyor. Nisan enflasyonuna göre 4 aylık veriler ise ortaya çıkmış oldu. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında 2.5 puanlık ek zam ile birlikte yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı.
Temmuz'da ise yine yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar. Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 7.5 oranındaki Ocak zammını geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek. Nisan ayı enflasyonuna baktığımızda 4 aylık oran yüzde 31,71 çıktı. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin 4 aylık enflasyon farkı yüzde 24,21 oldu. İlk 4 aylık verilere göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 7 +24,21 olarak gerçekleşti. Yani memur ve memur emeklilerinin oranı yüzde 31.21 oldu. Bu rakama Mayıs ev Haziran enflasyonları da eklenecek.