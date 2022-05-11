SON DAKİKA | Emekliye ek zam yolda! Emekli ve memura ek artış hangi kritere göre yapılacak? Taban maaş 4 bin TL olacak mı?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon artış oranı yüzde 31,71 olarak gerçekleşti.

Şimdi 2 aylık (Mayıs ve Haziran) enflasyon daha buna eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa 31,71 oranı kesinleşti. Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılacak.