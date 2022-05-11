Bunları yapan erken emekli olur! İşte erken emeklilik için 7 formül! 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar...
Milyonlarca çalışan işe girdiği ilk günden itibaren erken emeklilik hesabı yapıyor. Emeklilik için belli bir yaş ve primi doldurmak gerekiyor. Ancak yasalarda daha erken emekli olmak için düzenlenmiş avantajlar da bulunuyor. Askerlik borçlanması, sağlık raporu, 1999 yılı öncesinde sigortalı olanlara erken emeklilik fırsatı sunulabiliyor. İşte sizi erken emekli edecek 7 formül
11.05.2022 15:59 - Son Güncelleme: 11.05.2022 15:59
Ayrıca hangi kurumdan daha çok prim ödediğiniz de önemli. Eski adıyla SSK; Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı mensubu olmanız emeklilik tarihinizi belirliyor. Bunların birkaçından birden sigortalı olduysanız hesap farklılaşıyor. Ancak yine de yasalarımız emekliliği öne çekmek açısından da bazı avantajlar sunuyor: