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Bunları yapan erken emekli olur! İşte erken emeklilik için 7 formül! 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar...

Milyonlarca çalışan işe girdiği ilk günden itibaren erken emeklilik hesabı yapıyor. Emeklilik için belli bir yaş ve primi doldurmak gerekiyor. Ancak yasalarda daha erken emekli olmak için düzenlenmiş avantajlar da bulunuyor. Askerlik borçlanması, sağlık raporu, 1999 yılı öncesinde sigortalı olanlara erken emeklilik fırsatı sunulabiliyor. İşte sizi erken emekli edecek 7 formül

FARUK ERDEM
takvim.com.tr
11.05.2022 15:59 - Son Güncelleme: 11.05.2022 15:59
Bunları yapan erken emekli olur! İşte erken emeklilik için 7 formül! 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar...

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hayali emekli olup düzenli bir gelire sahip olmak.

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Bunları yapan erken emekli olur! İşte erken emeklilik için 7 formül! 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar...

Çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını merak ederken, bunu öne çekmenin formüllerini de arıyor. Yasalarımıza göre emekli olabilmek için belli bir yaş, prim ve yılı doldurmak gerekiyor. Emekliliği belirleyen en önemli etmen ise sizin ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarih.

Bunları yapan erken emekli olur! İşte erken emeklilik için 7 formül! 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar...

Hem ödeyeceğiniz prim günü hem de yaş şartı bu tarihe göre belirleniyor.

Bunları yapan erken emekli olur! İşte erken emeklilik için 7 formül! 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar...

Ayrıca hangi kurumdan daha çok prim ödediğiniz de önemli. Eski adıyla SSK; Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı mensubu olmanız emeklilik tarihinizi belirliyor. Bunların birkaçından birden sigortalı olduysanız hesap farklılaşıyor. Ancak yine de yasalarımız emekliliği öne çekmek açısından da bazı avantajlar sunuyor:

Bunları yapan erken emekli olur! İşte erken emeklilik için 7 formül! 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar...

15 YIL VE 3600 GÜN
1. ÇOCUKLAR AVANTAJ: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor.

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