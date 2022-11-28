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Haberler Ekonomi EYT'de YAŞ TABLOSU, kıdem tazminatı, PRİM ŞARTINDA bütün LİMİTLER değişti! Kabine sonrası SSK, Bağ-Kur'luya 2022'nin SON HEDİYESİ! 2008 öncesi...

EYT'de YAŞ TABLOSU, kıdem tazminatı, PRİM ŞARTINDA bütün LİMİTLER değişti! Kabine sonrası SSK, Bağ-Kur'luya 2022'nin SON HEDİYESİ! 2008 öncesi...

Kasım ayının son Kabine Toplantısında gündemde yer alan konular heyecanla bekleniyordu. Vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. EYT'de yılın son hediyesi verildi. Başkan Erdoğan Kabne Toplantısı sonrası EYT'liye müjde üstüne müjde verdi. Sözleşmeliye kadro, EYT'de son durum ve daha birçok konuda yapılan açıklamalar milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. İşte Kabibne kararları sonrası EYT'de son durum ve tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
28.11.2022 21:18 - Son Güncelleme: 28.11.2022 21:47
EYT’de YAŞ TABLOSU, kıdem tazminatı, PRİM ŞARTINDA bütün LİMİTLER değişti! Kabine sonrası SSK, Bağ-Kur’luya 2022’nin SON HEDİYESİ! 2008 öncesi...

Kabine kararı sonrası EYT son dakika gelişmeleri milyonlar tarafından merak ediliyor. İşte EYT hakkındaki son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’de YAŞ TABLOSU, kıdem tazminatı, PRİM ŞARTINDA bütün LİMİTLER değişti! Kabine sonrası SSK, Bağ-Kur’luya 2022’nin SON HEDİYESİ! 2008 öncesi...

EYT YAŞ TABLOSU

SSK - PRİM GÜNÜ - SİGORTALILIK SÜRESİ

ERKEKLER - 5.000-5975 - 25 YIL
KADINLAR - 5.000-5975 - 20 YIL

EYT'DE MAAŞ HESAPLAMA | VİDEO

EYT’de YAŞ TABLOSU, kıdem tazminatı, PRİM ŞARTINDA bütün LİMİTLER değişti! Kabine sonrası SSK, Bağ-Kur’luya 2022’nin SON HEDİYESİ! 2008 öncesi...

BAĞ KUR - PRİM GÜNÜ - SİGORTALILIK SÜRESİ

ERKEKLER - 9.000 - 25 YIL
KADINLAR - 7.200 - 20 YIL

EYT’de YAŞ TABLOSU, kıdem tazminatı, PRİM ŞARTINDA bütün LİMİTLER değişti! Kabine sonrası SSK, Bağ-Kur’luya 2022’nin SON HEDİYESİ! 2008 öncesi...

3 ŞART VAR

Bir EYT'linin kısmi emeklilikten faydalanabilmesi için üç şart var. İşte merak edilen o tablo:

(SSK) KISMİ EMEKLİLİK - PRİM GÜNÜ - SİGORTALILIK SÜRESİ - YAŞ

ERKEKLER - 3.600 - 15 YIL - 55
KADINLAR - 3.600 - 15 YIL - 50

*EYT'ye tabi SSK'lının emeklilik hakkı elde edebilmesi için yukarıdaki 3 şartı da tamamlanması gerekiyor.

EYT’de YAŞ TABLOSU, kıdem tazminatı, PRİM ŞARTINDA bütün LİMİTLER değişti! Kabine sonrası SSK, Bağ-Kur’luya 2022’nin SON HEDİYESİ! 2008 öncesi...

Bağ-Kur'da ise kısmi emeklilikte farklı bir prim sayısı bulunuyor. Burada 5.400 gün prim öne çıkıyor. Bir diğer önemli husus 1 Ekim 1999 tarihi. Bu tarihe göre yaş şartı belirleniyor.

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