EYT'de YAŞ TABLOSU, kıdem tazminatı, PRİM ŞARTINDA bütün LİMİTLER değişti! Kabine sonrası SSK, Bağ-Kur'luya 2022'nin SON HEDİYESİ! 2008 öncesi...
Kasım ayının son Kabine Toplantısında gündemde yer alan konular heyecanla bekleniyordu. Vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. EYT'de yılın son hediyesi verildi. Başkan Erdoğan Kabne Toplantısı sonrası EYT'liye müjde üstüne müjde verdi. Sözleşmeliye kadro, EYT'de son durum ve daha birçok konuda yapılan açıklamalar milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. İşte Kabibne kararları sonrası EYT'de son durum ve tüm merak edilenler...
28.11.2022 21:18 - Son Güncelleme: 28.11.2022 21:47
Kabine kararı sonrası EYT son dakika gelişmeleri milyonlar tarafından merak ediliyor. İşte EYT hakkındaki son gelişmeler...
EYT YAŞ TABLOSU
SSK - PRİM GÜNÜ - SİGORTALILIK SÜRESİ
ERKEKLER - 5.000-5975 - 25 YIL
KADINLAR - 5.000-5975 - 20 YIL
3 ŞART VAR
Bir EYT'linin kısmi emeklilikten faydalanabilmesi için üç şart var. İşte merak edilen o tablo:
(SSK) KISMİ EMEKLİLİK - PRİM GÜNÜ - SİGORTALILIK SÜRESİ - YAŞ
ERKEKLER - 3.600 - 15 YIL - 55
KADINLAR - 3.600 - 15 YIL - 50
*EYT'ye tabi SSK'lının emeklilik hakkı elde edebilmesi için yukarıdaki 3 şartı da tamamlanması gerekiyor.