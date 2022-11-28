Başkan Erdoğan sözleşmeliye kadro müjdesini verdi! Kimler faydalanacak? Sosyal haklar neler? Kimler hangi statüye girecek? İşte merak edilenler

Ama ağırlıklı olarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndaydı. Aşağı yukarı 500 bine yakın arkadaşımız artık mali ve sosyal haklarıyla birlikte memur kadrosuna geçiş oldular. Zaten burada önemli olan A olmak B olmak değil bu mali sosyal haklardır.