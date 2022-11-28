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Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan sözleşmeliye kadro müjdesini verdi! Kimler faydalanacak? Sosyal haklar neler? Kimler hangi statüye girecek? İşte merak edilenler

Başkan Erdoğan sözleşmeliye kadro müjdesini verdi! Kimler faydalanacak? Sosyal haklar neler? Kimler hangi statüye girecek? İşte merak edilenler

Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda sözleşmelerinin beklediği müjdeyi verdi.Kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi hususunu yeniden değerlendirdiklerini söylen Başkan Erdoağan, "Sözleşmelilerin kadroya geçişi 3+1 yıl süreyle gerçekleşecek" dedi. Açıklamaların ardından Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında merak edilenleri açıkladı. Peki kimler faydalanacak? Sosyal haklar neler? Kimler hangi statüye girecek? İşte merak edilen tüm detaylar...

28.11.2022 22:37 - Son Güncelleme: 28.11.2022 22:43
Başkan Erdoğan sözleşmeliye kadro müjdesini verdi! Kimler faydalanacak? Sosyal haklar neler? Kimler hangi statüye girecek? İşte merak edilenler

Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda sözleşmelerinin beklediği müjdeyi verdi. Kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi hususunu yeniden değerlendirdiklerini söyleyenn Başkan Erdoğan, "Sözleşmelilerin kadroya geçişi 3+1 yıl süreyle gerçekleşecek" dedi.

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Başkan Erdoğan sözleşmeliye kadro müjdesini verdi! Kimler faydalanacak? Sosyal haklar neler? Kimler hangi statüye girecek? İşte merak edilenler

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından A haber canlı yayınına telefon bağlantısı ile katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen detayları açıkladı.

Faruk Erdem'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Başkan Erdoğan sözleşmeliye kadro müjdesini verdi! Kimler faydalanacak? Sosyal haklar neler? Kimler hangi statüye girecek? İşte merak edilenler

NASIL TANIMLANIR ?
ki taslak aslında gündemdeydi. İki taslak üzerinden çalışılıyordu. O taslak teke düşürülmüştü. Teke düşürülen taslakta 3 yılı dolduran 4B'liler, 4A kadrosuna geçecekler. Tabii aday olma memur olduktan sonra geçecekler. Daha sonra 3 yılı tamamlayamayanlar ise 3 yılı tamamladıklarında geçecekler.

Başkan Erdoğan sözleşmeliye kadro müjdesini verdi! Kimler faydalanacak? Sosyal haklar neler? Kimler hangi statüye girecek? İşte merak edilenler

KİMLER FAYDALANACAK?
Memurların da faydalanacağını söyleyen Faruk Erdem, "Mahalli idarelerde bunun içinde demişti. Mahalli İdare'nin kanunun 49. Maddesi gereğince mahalli idarelerde görev yapan 4b'li sözleşmeli personel var, sözleşmeli memurlar onlarda bunlardan faydalanacaklar.

Başkan Erdoğan sözleşmeliye kadro müjdesini verdi! Kimler faydalanacak? Sosyal haklar neler? Kimler hangi statüye girecek? İşte merak edilenler

Ama ağırlıklı olarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndaydı. Aşağı yukarı 500 bine yakın arkadaşımız artık mali ve sosyal haklarıyla birlikte memur kadrosuna geçiş oldular. Zaten burada önemli olan A olmak B olmak değil bu mali sosyal haklardır.

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