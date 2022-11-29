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Haberler Ekonomi EYT 2023 prim, staj durumu netleşti! Dün gece DİLEKLER KABUL oldu! Sözleşmeliye kadro, intibak yasası, 2008 öncesi EYT...

EYT 2023 prim, staj durumu netleşti! Dün gece DİLEKLER KABUL oldu! Sözleşmeliye kadro, intibak yasası, 2008 öncesi EYT...

Kasım ayının son Kabine Toplantısı sonrasında, gündemde hangi konuların ele alınacağı birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Bu anlamda sözleşmeliye kadro ve 2008 öncesi EYT ile ilgili detaylar verildi.

takvim.com.tr
29.11.2022 09:40 - Son Güncelleme: 29.11.2022 09:40
EYT 2023 prim, staj durumu netleşti! Dün gece DİLEKLER KABUL oldu! Sözleşmeliye kadro, intibak yasası, 2008 öncesi EYT...

Türkiye'nin gündeminin konuşulduğu Kabine Toplantısı için bekleyiş sürüyor. Kasım ayının son Kabine Toplantısı biraz önce başladı. EYT'li birçok vatandaş toplantı sonrası Başkan Erdoğan tarafından yapılacak açıklamaları heyecanla beklemeye başladı. 2008 öncesi EYT, EYT staj ve prim şartları her gün sık sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bugün itibariyle birçok detay netliğe kavuşacak.

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EYT 2023 prim, staj durumu netleşti! Dün gece DİLEKLER KABUL oldu! Sözleşmeliye kadro, intibak yasası, 2008 öncesi EYT...

SÖZLEŞMELİYE KADRO NETLEŞTİ!

657 sayılı Devlet Memurları kanuna göre mevzuat karmaşasını gidermek üzere sözleşmeli personel statüsü yeniden belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kamudaki sözleşmeli personel) 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir." ifadelerini kullandı. İşte sözleşmeliye kadro hakkında Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklama;


"En yüksek asgari ücret artışları son dönemde yapılmıştır. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla büyüyen Türkiye eylül ayından tarihinin en yüksek istihdam rakamı olan 31,4 milyon rakamına ulaşmıştır. Kamu çalışanları için yapılan 6. toplu sözleşmede maaş artışlarının yanı sıra kadrolarına ilişkin kararlar alınmıştır. Bunlardan biri memurların ek gösterge artışı meselesini çözüme kavuşturmuştuk.

EYT 2023 prim, staj durumu netleşti! Dün gece DİLEKLER KABUL oldu! Sözleşmeliye kadro, intibak yasası, 2008 öncesi EYT...

SÖZLEŞMELİYE KADRODA 3+1 KURALI

Sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Sözleşmelilerin kadroya geçmelerinde 3 yıl bu statüde çalışma şartı aranacaktır. 1 yıl da aday memur olma şartı aranacaktır. 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir.

EYT 2023 prim, staj durumu netleşti! Dün gece DİLEKLER KABUL oldu! Sözleşmeliye kadro, intibak yasası, 2008 öncesi EYT...

"227 bin kişi ise süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir. Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyenlerin şartları devam edecektir. Kadroya geçen personel, kurumlar arası nakil hakkına 4 yıllık sürenin ardından kavuşacaktır. Kamu çalışanlarının önemli bir sorununu daha çözerek sözleşmeli kadro statüsünü daha adil bir hale getirmeyi hedefliyoruz."

EYT 2023 prim, staj durumu netleşti! Dün gece DİLEKLER KABUL oldu! Sözleşmeliye kadro, intibak yasası, 2008 öncesi EYT...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

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