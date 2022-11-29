EYT 2023 prim, staj durumu netleşti! Dün gece DİLEKLER KABUL oldu! Sözleşmeliye kadro, intibak yasası, 2008 öncesi EYT...

SÖZLEŞMELİYE KADRO NETLEŞTİ!

657 sayılı Devlet Memurları kanuna göre mevzuat karmaşasını gidermek üzere sözleşmeli personel statüsü yeniden belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kamudaki sözleşmeli personel) 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir." ifadelerini kullandı. İşte sözleşmeliye kadro hakkında Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklama;