EYT’de tüm HESAPLAR değişti! 1994, 1995, 1996, 1999, 2000, 2002 sigortalılara YAŞ BULMACASI! 25 yıl + 5.000 primle emeklilik tablosu!

EYT ile ilgili merak edilen her şey tek tek cevaplanıyor! Geçmişte sigortasız günleri için dava açacaklara Yargıtay'dan çok önemli bir destek açıklandıç Yargıtay Genel Kurulu bu konuda ispat için mahkemelerin de araştırma yapmasını istedi. Öte yandan prim ve yıl şartını tamamlayan anında emekli olabilecekken, eksiklerini tamamlayanlar daha sonra emeklilik hakkından faydalanacak. Böylece EYT'lilerin tamamı kademeli olarak zaman içinde emekli olabilecekler. İşte tüm merak edilenler haberimizde!