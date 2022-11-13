EYT’de tüm detaylar netleşti! Kimler EYT’den yararlanacak? EYT’de yaş ve prim şartı değişiyor mu?

YAŞI DOLAN 5 BİN GÜNDE EMEKLİ OLACAK MI?

Sabah Gazetesi'nin haberine göre: Eğer EYT çıkmamış olsaydı, 5900 gün üzerinden emekli olacaktı. Sadece prim günü koşulları farklı. 1999 öncesinde SSK'lı kadınlar 5000 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresine tabi iken Emekli Sandığı iştirakçisi kadınlar 7200 prim gününü tamamlamak zorunda. Eğer çıkartılacak EYT yasası ile 1999 öncesindeki prim günü ve sigortalılık süresi koşulları ile emeklilik hakkı getirilirse, Emekli Sandığı'na tabi kadınlar 7200 günü, erkekler ise 9000 günü tamamladıkları tarihten itibaren EYT'den yararlanırlar.