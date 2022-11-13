EYT'de tüm detaylar netleşti! Kimler EYT'den yararlanacak? EYT'de yaş ve prim şartı değişiyor mu?
Yaklaşık 1,5 milyon vatandaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yapılacak düzenlemeyi merakla bekliyor. Ocak ayında yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme ile EYT'liler emeklilik başvurusu yapabilecek. İlk emekli maaşları ise 1 Şubat itibarıyla hesaplanacak. EYT'liler ocak ayındaki maaş zammından da yararlanacak. Peki kimler EYT'den yararlanabilecek? EYT'de şartlar neler olacak? EYT'de yaş ve prim şartı değişecek mi? İşte detaylar...
Milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası ocakta yürürlüğe girecek. Ocak ayının sonuna kadar başvurular yapılacak, maaş hesaplamaları da 1 Şubat itibarıyla olacak. EYT'lilerin maaş hesabına, ocaktaki emekli maaş artışı da etki edecek.
YAŞI DOLAN 5 BİN GÜNDE EMEKLİ OLACAK MI?
Sabah Gazetesi'nin haberine göre: Eğer EYT çıkmamış olsaydı, 5900 gün üzerinden emekli olacaktı. Sadece prim günü koşulları farklı. 1999 öncesinde SSK'lı kadınlar 5000 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresine tabi iken Emekli Sandığı iştirakçisi kadınlar 7200 prim gününü tamamlamak zorunda. Eğer çıkartılacak EYT yasası ile 1999 öncesindeki prim günü ve sigortalılık süresi koşulları ile emeklilik hakkı getirilirse, Emekli Sandığı'na tabi kadınlar 7200 günü, erkekler ise 9000 günü tamamladıkları tarihten itibaren EYT'den yararlanırlar.
18 YAŞINDAN KÜÇÜKKEN SİGORTALI OLAN EYT'DEN YARARLANABİLİR MI?
Sigortalı çalışmaya 18 yaşından önce başlamak, EYT'den yararlanmayı engellemez. Sadece sigortalılık süresi, 18 yaşın doldurulduğu tarihte başlar. 18'den önce ödenen primler prim günlerine eklenir. SSK'lı bir erkek için aranan 25 yıllık sigortalılık süresi 27 Haziran 2000'de başlar. 2025'te sigortalılık süresi tamamlanarak EYT'den yararlanılabilir.
1999 ÖNCESİ SSK'LI MEMURLAR YARARLANABİLİR Mİ?
8 Eylül 1999 ve öncesinde SSK, BAĞ- KUR veya Emekli Sandığı'ndan herhangi birinde sigortalı çalışmış olanların prim günü koşulları farklı. 1999 öncesinde SSK'lı kadınlar 5000 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresine tabi iken, Emekli Sandığı'ndakiler 7200 prim gününü tamamlamak zorunda. Yasa ile 1999 öncesindeki prim günü ve sigortalılık süresi koşulları ile emeklilik hakkı getirilirse, Emekli Sandığı'na tabi kadınlar 7200, erkekler 9000 günü tamamladıkları tarihte EYT'den yararlanır.