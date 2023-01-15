EYT’de TAM-KISMİ emekli kadrosu netleşti! 5 bin-7 bin 200 prim + 99 ö.sigortalılar EYT’de 1. rütbeye alındı! 2000 girişlilere SGK gün, yıl, yaş şartı LİSTESİ 2023!

Bilgin, EYT ile ilgili vatandaşlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na iletilen tüm dosyaların bir ay içinde sonuca bağlanacağını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi, 'Bu sorunu kökten çözün' dedi. Türkiye'nin gücü, Cumhurbaşkanımızın büyük desteği ile bunları yapıyoruz" şeklinde konuştu.