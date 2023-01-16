Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Emekliye maaş 'zam'anı! Yüzde 30 zam, aylığa-ek ödemeye nasıl yansıyacak?

Emekliye maaş 'zam'anı! Yüzde 30 zam, aylığa-ek ödemeye nasıl yansıyacak?

Bu ay zamları refah payı düzenlemesiyle artırılan emekliler, yeni aylıklarını yarından itibaren almaya başlıyor. İlk ödeme SSK'lılara yapılacak. Emekliler yüzde 30 zamlı aylık ve ek ödemesini hesabında görecek. Kimilerinin zammı ise yüzde 57'yi aşacak. En az 5 bin 500 lira yatırılacak&hellip;

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
16.01.2023 06:56 - Son Güncelleme: 16.01.2023 06:56
Emekliye maaş ’zam’anı! Yüzde 30 zam, aylığa-ek ödemeye nasıl yansıyacak?

Milyonlarca emekli, dul ve yetime zamlı maaş ödemeleri yarın başlıyor. İlk ödeme SSK'lılara yapılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekliye maaş ’zam’anı! Yüzde 30 zam, aylığa-ek ödemeye nasıl yansıyacak?

SSK'lılar yarından itibaren ayın 26'sına kadar zamlı maaşlarını hesaplarında görecek.

Emekliye maaş ’zam’anı! Yüzde 30 zam, aylığa-ek ödemeye nasıl yansıyacak?

Bağ-Kur'lular ise ayın 25'i ile 28'i arasında yeni ödemelerini alacak.

Emekliye maaş ’zam’anı! Yüzde 30 zam, aylığa-ek ödemeye nasıl yansıyacak?

Ödemeler tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen günlerde yapılacak.

Emekliye maaş ’zam’anı! Yüzde 30 zam, aylığa-ek ödemeye nasıl yansıyacak?

EK ARTIŞ YETİŞTİ
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyona göre yüzde 15.40 çıkan Ocak zammı refah payıyla yüzde 30'a yükseltildi.

SON DAKİKA