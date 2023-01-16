Emekliye maaş 'zam'anı! Yüzde 30 zam, aylığa-ek ödemeye nasıl yansıyacak?
Bu ay zamları refah payı düzenlemesiyle artırılan emekliler, yeni aylıklarını yarından itibaren almaya başlıyor. İlk ödeme SSK'lılara yapılacak. Emekliler yüzde 30 zamlı aylık ve ek ödemesini hesabında görecek. Kimilerinin zammı ise yüzde 57'yi aşacak. En az 5 bin 500 lira yatırılacak…
16.01.2023 06:56 - Son Güncelleme: 16.01.2023 06:56
Milyonlarca emekli, dul ve yetime zamlı maaş ödemeleri yarın başlıyor. İlk ödeme SSK'lılara yapılıyor.
EK ARTIŞ YETİŞTİ
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyona göre yüzde 15.40 çıkan Ocak zammı refah payıyla yüzde 30'a yükseltildi.