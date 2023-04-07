RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi EYT'de staj sigortası olana yepyeni aritmetik! 250 bin kişi torbada! 2. evrede EYT'li sayısı artacak! Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? 2000 öncesi...

EYT'de staj sigortası olana yepyeni aritmetik! 250 bin kişi torbada! 2. evrede EYT'li sayısı artacak! Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? 2000 öncesi...

EYT staj sigortası için gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Yaklaşık 250 bini aşkın staj sigortası olan vatandaş bulunuyor. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda EYT düzenlemesi kapsamında ek bir madde ile staj mağdurlarının EYT'den faydalandırılması gerektiğini söyledi. Öte yandan bir televizyon programına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, staj sigortası için "hiç kimsenin endişesi olmasın" dedi. Peki, staj sigortası başlangıç sayılacak mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr
07.04.2023 23:05 - Son Güncelleme: 07.04.2023 23:38
EYT’de staj sigortası olana yepyeni aritmetik! 250 bin kişi torbada! 2. evrede EYT’li sayısı artacak! Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? 2000 öncesi...

EYT'de staj sigortası için aramalar hız kazandı. Bu konuda AK Parti'den yeni açıklama geldi. Peki, torba yasada EYT staj sigortası yer alacak mı? Staj sigortası başlangıç sayılır mı? İşte tüm merak edilenler...

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EYT’de staj sigortası olana yepyeni aritmetik! 250 bin kişi torbada! 2. evrede EYT’li sayısı artacak! Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? 2000 öncesi...

Milyonları ilgilendiren EYT düzenlemesi uzun çalışmaların ardından Meclis'ten geçerek yasalaştı. Ancak staj sigortası başlangıç sayılmadığı için pek çok kişi Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinden yararlanamadı.

EYT’de staj sigortası olana yepyeni aritmetik! 250 bin kişi torbada! 2. evrede EYT’li sayısı artacak! Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? 2000 öncesi...

Kamuoyunda konuyla ilgili beklentiler devam ederken, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) başkanından staj mağdurları ile ilgili paylaşım geldi. Bendevi paylaşımında staj mağdurları sorununun çözümü ve gerekliliğine de deyindi.

EYT’de staj sigortası olana yepyeni aritmetik! 250 bin kişi torbada! 2. evrede EYT’li sayısı artacak! Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? 2000 öncesi...

TESK GENEL BAŞKANI BEDEVİ'DEN STAJ MAĞDURLARI PAYLAŞIMI

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "EYT düzenlemesi çok sayıda vatandaşı sevindirse de esnaf ve sanatkârlarımız bu düzenlemeden faydalanamamanın burukluğunu yaşıyor.

EYT’de staj sigortası olana yepyeni aritmetik! 250 bin kişi torbada! 2. evrede EYT’li sayısı artacak! Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? 2000 öncesi...

En kısa zamanda EYT düzenlemesine ek bir madde ilave edilerek esnaf ve sanatkârımız ile staj mağdurlarının da EYT'den faydalanmasının önü açılmalı.

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