SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor! 260 gün prim ödemek yeterli! Bu kişiler de EYT sıralamasına girecek!

ENGELLİ MEMURUN EMEKLİLİĞİ

Soru: 25 Eylül 1997'de SSK'lı olarak ilk işe başladım. 2003 yılında yüzde 40 engelli raporum ve vergi muafiyetim var. SSK'lı olarak 4490 gün prim ödedim. 10 Ekim 2012'de ÖSMM ile kamuya engelli kadrosunda atandım. Halen kamuda devam ediyorum. Emekli Sandığı'nda ise 3370 günüm var. Rapor oranım yeni aldığım heyet raporuna göre yüzde 54 oldu ama emekli olamıyorum.

Nedeni ise; Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'nın bana gönderilen red yazısında, "Ek1 hastalık listesinin A/16, C1, N:5 maddelerinde belirtilen seviyelerde hastalık bulunmadığından, sigortalının çalışma gücünü belirtilen düzeylerde kaybetmediği şeklinde karar verildiğinden, adı geçene 5510 sayılı kanunun 28'inci maddesi uyarınca aylık bağlanmasına imkân bulunmamaktadır" deniyor. Acaba yeni aldığım yüzde 54 raporum için de vergi muafiyeti alıp tekrar emeklilik dilekçesi mi vereceğim? Ayrıca emekli olabilmek için nasıl bir dilekçe yazmam gerekiyor?