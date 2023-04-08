SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor! 260 gün prim ödemek yeterli! Bu kişiler de EYT sıralamasına girecek!
Milyonlarca kişi merak ediyordu. Tek tek hepsine yanıt geldi. Maaş zammından EYT'ye, doğum borçlanmasından askerlik borçlanmasına kadar merak edilen çok sayıda konunun cevabı haberimizde yer alıyor. İşte detaylar.
SSK, BAĞKUR, 4C, EYT'li herkesin merak ettiği soruların yanıtı cevaplandı. Çalışma hayatında olan veya emeklilik durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar bazı detayları merak edip araştırıyor. Bu kapsamda uzmanlara soru soruluyor. Arama motorlarında, "Askerlik borçlanması memuru EYT'li yapar mı? Emekli Sandığı'ndan emekli olabilmek için hangi yolu izlemeliyim? Ne zaman emekli olurum?" gibi sorulara yanıt aranıyor. Haberimizde tüm soruların cevabına yer verdik. İşte detaylar...
Soru: 1976 doğumluyum. 14 Ağustos 2000 tarihinde polis oldum. 1996-1998 tarihleri arasında askerlik yaptım. Askerliğimi borçlanarak hizmetime saydırdım. E-Devlet'te 25 yıl sigortalılık süremin dolmasına 10 ay 27 gün kaldığı görünüyor. Ayrıca e-Devlet'te yaş sütunum kaldırılmış. EYT kapsamına giriyor muyum?
Cevap: 8 Eylül 1999 tarihinden sonra göreve başlayan memurlar, askerlik borçlanmasıyla memuriyet başlangıcını bu tarihten geriye çekerek EYT'den yararlanamıyorlar. 8 Eylül 1999 tarihinden önce hiçbir statüde çalışmanız olmadığından, askerlik borçlanması ile sigorta başlangıcınızı geriye çekerek EYT kapsamına girmeniz mümkün bulunmuyor.
ENGELLİ MEMURUN EMEKLİLİĞİ
Soru: 25 Eylül 1997'de SSK'lı olarak ilk işe başladım. 2003 yılında yüzde 40 engelli raporum ve vergi muafiyetim var. SSK'lı olarak 4490 gün prim ödedim. 10 Ekim 2012'de ÖSMM ile kamuya engelli kadrosunda atandım. Halen kamuda devam ediyorum. Emekli Sandığı'nda ise 3370 günüm var. Rapor oranım yeni aldığım heyet raporuna göre yüzde 54 oldu ama emekli olamıyorum.
Nedeni ise; Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'nın bana gönderilen red yazısında, "Ek1 hastalık listesinin A/16, C1, N:5 maddelerinde belirtilen seviyelerde hastalık bulunmadığından, sigortalının çalışma gücünü belirtilen düzeylerde kaybetmediği şeklinde karar verildiğinden, adı geçene 5510 sayılı kanunun 28'inci maddesi uyarınca aylık bağlanmasına imkân bulunmamaktadır" deniyor. Acaba yeni aldığım yüzde 54 raporum için de vergi muafiyeti alıp tekrar emeklilik dilekçesi mi vereceğim? Ayrıca emekli olabilmek için nasıl bir dilekçe yazmam gerekiyor?
Cevap: Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık kurullarının kararlarına karşı en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/ Merkez Müdürlüğü'ne verilecek bir dilekçeyle itiraz edilebiliyor. Sigortalının itirazı, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu'nca değerlendiriliyor ve kesin karar burada veriliyor.
Bu nedenle öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'nın yazısına istinaden kurum sağlık kurulunca verilen karara yine bulunduğunuz yer il müdürlüğü/merkez müdürlüğüne vereceğiniz dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu Yüksek Sağlık Kurulu'na iletilmek üzere itiraz edebilirsiniz.
Yüksek Sağlık Kurulu'nda tekrar değerlendirme yapılacaktır. Yüksek Sağlık Kurulu itirazınızı kabul ederse, emeklilik işlemleriniz mevcut durumunuza göre devam edecektir. Reddedilirse, daha önce sağlık kurulunca reddedilen raporunuz sonrasında aldığınız veya alacağınız güncel durumunuzu gösterir sağlık kurulu raporu ile tekrar engelli emekliliği için SGK'ya başvuru yapmanız halinde, emeklilik süreciniz yeniden başlar.
EMEKLİ SANDIĞI'NDAN EMEKLİ OLMAK İÇİN NASIL BİR YOL İZLEYEYİM?
Soru: 1976 doğumluyum. 10 Mayıs 1996'daki sigorta başlangıcımla SSK'ya 206 gün prim ödedim. Kasım 1997-Mayıs 1999 tarihleri arası 18 ay askerliğim var. Borçlandım ve mesleğe saydırdım. 2 Temmuz 2001'de polis olarak mesleğe başladım. 25 Kasım 2016'da KHK ile ihraç oldum. Daha sonra Bağkur ve SSK sigortam yok. E-Devlet'te 206 gün 4a, 7388 gün 4c hizmetim görünmekte. Emekli Sandığı'ndan emekli olabilmek için hangi yolu izlemeliyim?
Cevap: Emekli Sandığı'ndan iki şekilde emekli olabilirsiniz: