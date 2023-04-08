O tarihte hesapta! SSK, Bağkur, 4C, EYT, memur, Emekli Sandığı maaş takvimi netleşti! Tahsis numarası sıralandı!
2023 Nisan SSK, BağKur emekli ve memur maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla 2023 Nisan ayı emekli maaş ödeme takvimi oldu. İşte maaş takvimi hakkında detaylar.
08.04.2023 10:55 - Son Güncelleme: 08.04.2023 10:55
Nisan ayıyla birlikte maaş ödeme takvimi hakkında aramalar hız kazandı. Emeklilerin maaş ve ikramiye ödemeleri hakkında açıklama geldi ve tarih netleşti. Buna göre ödemeler bayramdan önce yapılacak. Peki, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli Sandığı ikramiyeleri ve maaşları hangi tarihte hesaplara yatacak? İşte detaylar...