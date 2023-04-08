RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi O tarihte hesapta! SSK, Bağkur, 4C, EYT, memur, Emekli Sandığı maaş takvimi netleşti! Tahsis numarası sıralandı!

O tarihte hesapta! SSK, Bağkur, 4C, EYT, memur, Emekli Sandığı maaş takvimi netleşti! Tahsis numarası sıralandı!

2023 Nisan SSK, BağKur emekli ve memur maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla 2023 Nisan ayı emekli maaş ödeme takvimi oldu. İşte maaş takvimi hakkında detaylar.

takvim.com.tr
08.04.2023 10:55 - Son Güncelleme: 08.04.2023 10:55
O tarihte hesapta! SSK, Bağkur, 4C, EYT, memur, Emekli Sandığı maaş takvimi netleşti! Tahsis numarası sıralandı! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

Nisan ayıyla birlikte maaş ödeme takvimi hakkında aramalar hız kazandı. Emeklilerin maaş ve ikramiye ödemeleri hakkında açıklama geldi ve tarih netleşti. Buna göre ödemeler bayramdan önce yapılacak. Peki, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli Sandığı ikramiyeleri ve maaşları hangi tarihte hesaplara yatacak? İşte detaylar...

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O tarihte hesapta! SSK, Bağkur, 4C, EYT, memur, Emekli Sandığı maaş takvimi netleşti! Tahsis numarası sıralandı! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı ve ikramiye ödemelerinin tarihlerini duyurdu.

O tarihte hesapta! SSK, Bağkur, 4C, EYT, memur, Emekli Sandığı maaş takvimi netleşti! Tahsis numarası sıralandı! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

Buna göre ödemeler bayramdan önce yapılacak.

O tarihte hesapta! SSK, Bağkur, 4C, EYT, memur, Emekli Sandığı maaş takvimi netleşti! Tahsis numarası sıralandı! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

SSK'LILARA NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 14 Nisan'da,
- Ödeme günü 21, 22, 23 olanlara 15 Nisan'da,
- Ödeme günü 24, 25, 26 olanlara 16 Nisan'da ödenecek.

O tarihte hesapta! SSK, Bağkur, 4C, EYT, memur, Emekli Sandığı maaş takvimi netleşti! Tahsis numarası sıralandı! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

BAĞ-KUR'LULARA ÖDEME NE ZAMAN?

Bağ-Kur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

-Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan'da
- Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan'da ödenecek.

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