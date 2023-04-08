O tarihte hesapta! SSK, Bağkur, 4C, EYT, memur, Emekli Sandığı maaş takvimi netleşti! Tahsis numarası sıralandı!

Nisan ayıyla birlikte maaş ödeme takvimi hakkında aramalar hız kazandı. Emeklilerin maaş ve ikramiye ödemeleri hakkında açıklama geldi ve tarih netleşti. Buna göre ödemeler bayramdan önce yapılacak. Peki, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli Sandığı ikramiyeleri ve maaşları hangi tarihte hesaplara yatacak? İşte detaylar...