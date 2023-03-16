EYT’de staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Torba yasaya ek... EYT STAJ SİGORTASI ile ilgili son dakika gelişme! ’Sigorta primini bildirecek olanlar...’

EYT yasasının çıkmasıyla birlikte şartlar tek tek belli oldu. Buna göre, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan ve prim, yıl şartlarını yerine getirenler emekli olabilecek. Bunun yanında en merak edilen konulardan biri de staj sigortasıydı. Konuyla ilgili yeni açıklama Çalışma ve Sosyal Bilgiler Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin'in "Bize bildirsinler" sözleri dikkat çekti. Peki, EYT'de staj sigortası geçerli sayılacak mı? İşte son açıklamalar haberimizde...