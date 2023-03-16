EYT'de staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Torba yasaya ek... EYT STAJ SİGORTASI ile ilgili son dakika gelişme! 'Sigorta primini bildirecek olanlar...'
EYT staj sigortası hakkında son dakika açıklama geldi. Bu kapsamda arama motorlarında, "Staj sigortası başlangıç sayılacak mı?" sorusu merak edildi. İşte son gelişmeler haberimizde.
EYT yasasının çıkmasıyla birlikte şartlar tek tek belli oldu. Buna göre, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan ve prim, yıl şartlarını yerine getirenler emekli olabilecek. Bunun yanında en merak edilen konulardan biri de staj sigortasıydı. Konuyla ilgili yeni açıklama Çalışma ve Sosyal Bilgiler Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin'in "Bize bildirsinler" sözleri dikkat çekti. Peki, EYT'de staj sigortası geçerli sayılacak mı? İşte son açıklamalar haberimizde...
STAJ SİGORTASI İLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA!
"Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile staj mağdurlarının ortaya çıktığı" dile getirilerek değerlendirmesi sorulan Bilgin, "Staj mağduru, kavramı doğru değil, staj mağduru yok.
Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Bakan Bilgin TBMM'de açıkladı: ''Staj mağdurları! Patronları kim, bize bildirsinler...''