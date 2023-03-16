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Haberler Ekonomi 90 bin Taşeron, ücretli öğretmen, belediye şirket, TYP'lilere kadro listesi! Bakan Bilgin, 'Kapatıyoruz' diyerek müjdeledi! Kadroya alınacaklar...

90 bin Taşeron, ücretli öğretmen, belediye şirket, TYP'lilere kadro listesi! Bakan Bilgin, 'Kapatıyoruz' diyerek müjdeledi! Kadroya alınacaklar...

Geçici işçiler merakla kadro düzenlemesini bekliyor ve bu konuda gözler Meclis'e çevrildi. Geçici işçiye kadro verilmesi konusunun TBMM'ye gelmesinin ardından, yeni açıklama Bakan Bilgin'den geldi. Bu haftayı işaret eden Bilgin, "Geçici işçi sorununu çözüyoruz, bu mesele tarihe karışacak" dedi. İşte son gelişmeler.

takvim.com.tr
16.03.2023 11:26 - Son Güncelleme: 16.03.2023 11:31
90 bin Taşeron, ücretli öğretmen, belediye şirket, TYP’lilere kadro listesi! Bakan Bilgin, ’Kapatıyoruz’ diyerek müjdeledi! Kadroya alınacaklar...

Geçici işçinin kadro sorunu için son dakika açıklamalar geldi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin son açıklamasında, "Geçici işçi dosyasını kapatıyoruz." diyerek tarih verdi. Meclis'e gelen kadro meselesinin ardından gözler, Taşeron, TYP ve diğer kadro bekleyen işçilere çevrildi. Peki, kimler kadorya geçecek? Geçici işçilere ne zaman kadro verilecek? Taşeron, ücretli öğretmen, belediye şirket, TYP'lilere kadro verilecek mi? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

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90 bin Taşeron, ücretli öğretmen, belediye şirket, TYP’lilere kadro listesi! Bakan Bilgin, ’Kapatıyoruz’ diyerek müjdeledi! Kadroya alınacaklar...

ÇALIŞMA BAKANI VEDAT BİLGİN'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMA GELDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Geçici işçi sorununu çözüyoruz, bu mesele tarihe karışacak." dedi.

90 bin Taşeron, ücretli öğretmen, belediye şirket, TYP’lilere kadro listesi! Bakan Bilgin, ’Kapatıyoruz’ diyerek müjdeledi! Kadroya alınacaklar...

Bilgin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

90 bin Taşeron, ücretli öğretmen, belediye şirket, TYP’lilere kadro listesi! Bakan Bilgin, ’Kapatıyoruz’ diyerek müjdeledi! Kadroya alınacaklar...

EYT'DE STAJ MEVZUSU

"Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile staj mağdurlarının ortaya çıktığı" dile getirilerek değerlendirmesi sorulan Bilgin, "Staj mağduru, kavramı doğru değil, staj mağduru yok. Çünkü prim yatırmayanlar, prim yatırmadan emekli olabilir mi? Patronları kim? Kendi adlarına sigorta primini yatıracak olan ismi bize bildirsinler, onları tespit edelim, primlerini yatırsınlar. Staj bir eğitimdir, kavramları doğru kullanalım." diye konuştu.

90 bin Taşeron, ücretli öğretmen, belediye şirket, TYP’lilere kadro listesi! Bakan Bilgin, ’Kapatıyoruz’ diyerek müjdeledi! Kadroya alınacaklar...

GEÇİCİ İŞÇİ DÜZENLEMESİ MECLİS'TE

Geçici işçilerle ilgili düzenlemenin hangi aşamada olduğuna ilişkin soruya Bilgin, "Düzenleme şu anda Meclis'te. Tahmin ediyorum bu hafta Meclis gündemine alınır. Geçici işçi sorununu çözüyoruz.

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